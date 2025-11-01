TPBL》夢想家前5戰吞4敗墊底 蔣淯安：要修正錯誤不能原地踏步

福爾摩沙夢想家蔣淯安（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕上季在例行賽拿下第2名的福爾摩沙夢想家，今以91：99不敵新北中信特攻，開季前5戰吞下4敗，目前在聯盟敬陪末座，一哥蔣淯安表示，希望團隊能藉由比賽修正錯誤，避免重蹈覆轍。

夢想家今首節就一度落後多達18分，下半場逐漸找回進攻節奏，末節雖曾把差距縮小至2分，反撲仍功虧一簣，此役團隊命中率40.3%，外線命中率30.8%，全場發生21次失誤。

主帥簡浩指出，球隊週三有比賽，可能體力受到影響，此役命中率不佳，下半場改變防守策略有收到一點效果，「但還是有些出手選擇不太合理，回去會再看影片檢討。」

對於團隊開季陷入低潮，簡浩表示，開季前幾場因為傷勢關係只有兩位洋將，加上馬建豪也是剛傷癒回歸，團隊還需要磨合的時間。

蔣淯安今攻下17分是本土最佳，他表示，教練團有提醒他要提升進攻上的侵略性，但可能自己把握度還不夠理想，團隊失誤還是偏多，對於夢想家開季的戰績不佳，小安則說，必須透過每一場比賽持續修正，才能避免重蹈覆轍，「一場一場看要如何修正錯誤，如果原地踏步的話就會比較不理想。」

