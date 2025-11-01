自由電子報
網球》為寶貝兒子而戰！老將莊吉生獲三太子盃雙料外卡

2025/11/01 20:12

賽事創辦人暨太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝（左）頒發單打會內賽外卡予莊吉生。（大會提供）賽事創辦人暨太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝（左）頒發單打會內賽外卡予莊吉生。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣華國三太子國際男網挑戰賽明於台北市網球中心開打，暌違6年重返國內職業賽的莊吉生，單、雙打都獲得大會頒發外卡，這位36歲老將抱著將滿周歲的寶貝兒子說：「有老婆跟小孩加油，讓我在場上更有能量！」

莊吉生2023年杭州亞運男雙鍍金，去年摔傷髖關節動刀錯過三太子盃，休兵近年餘才重返賽場，今年9月上海挑戰賽打下男雙亞軍，足讓他士氣大振，如今更期待能夠再度於國內球迷面前拚出佳績，「第一次以爸爸的身分在台灣打挑戰賽，別具意義。身體沒問題，目標當然是贏球，最好每天都能贏。」

莊吉生上次返台角逐ATP挑戰賽，已是2019年海碩盃，本屆三太子盃他單、雙打雙線出擊，尤其雙打與徐傳恩首度搭檔，初登場就上演「台灣內戰」，強碰昔日冠軍「A鵬」謝政鵬與日本戰友桑提蘭，勢必有番硬仗，「A鵬他們實力很強，我跟徐傳恩今天練習感覺也不錯，就看合作默契能不能越來越好。」

至於將來是否也讓兒子打職業網球？經驗豐富的過來人莊吉生則笑回，「這條路很辛苦，最好不要，真的太累了。但我希望他可以選個運動當興趣比較健康，像棒球、高爾夫之類；當然他看我打網球，應該也是會接觸。」

老將莊吉生抱著寶貝兒子現身三太子盃，期許單、雙打都能拚出佳績。（記者梁偉銘攝）老將莊吉生抱著寶貝兒子現身三太子盃，期許單、雙打都能拚出佳績。（記者梁偉銘攝）

