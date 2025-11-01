自由電子報
路跑》小手牽大手做公益 「點燃愛與希望」逾千跑者共襄盛舉

2025/11/01 20:26

小手牽大手「點燃愛與希望」公益路跑場面溫馨。（大會提供）小手牽大手「點燃愛與希望」公益路跑場面溫馨。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕由財團法人礦工兒子文教基金會主辦的「點燃愛與希望」公益路跑，今在馬場町紀念公園熱鬧登場，共有1020位跑友參與，加上參與週邊活動的熱心民眾，現場湧進2、3千人，相當熱鬧。基金會創辦人蔡合城感謝大家支持，也提醒民眾注意健康。執行長張東秀則說：「看到一張張開心的笑容，就覺得活動成功，很感動，更感謝許多跑團和在地里長幫忙。」

路跑分為3公里、5公里（一般組與12歲以下兒童組）、10公里與15公里組。最具意義的反而是希望組的「小手」牽「大手」，這是由衛福部北區兒童之家育幼院20位院生用「小手」，牽著香園紀念教養院20位身心障礙院生的「大手」，攜手完成120公尺路跑，象徵「用愛扶持彼此，走向未來」，跑出希望、跑出愛，展現「用生命影響生命」的信念。

張東秀說，「小手」最小的15歲，他們平常受到外界幫助，很渴望能夠回饋一己之力扶持別人，獲悉要參加這項活動，和「大手」一起跑步都很開心，開跑後也很融入，笑容滿面。事實上，「小手」事先曾到香園教養院與「大手」們一起拍攝影音，增加彼此熟悉感，當牽手完成任務後，大家都很有成就感，還異口同聲說，如果以後有機會，一定要再次攜手跑步做公益。

香園教養院院長黃慧玉則說，今天參加路跑的「大手」最年長者有60歲，院生平時在院內接受各種技能訓練，也參與社區活動，這次外出參加大型公益路跑都很開心，面對主辦單位各項安排也很積極投入，配合度極佳，很想表現，樂於為跑者鼓掌加油，希望有更多機會走入社區，和更多朋友同樂互動。

