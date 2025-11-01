自由電子報
MLB》曾質疑山本由伸領百億大約 前太空人冠軍成員：不會說我後悔...

2025/11/01 21:30

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽G6，道奇日本投手山本由伸今天交出6局失1分好投，幫助道奇以3比1擊敗藍鳥，逼出生死第7戰。山本繼世界大賽G2的完投勝後，再度交出優質表現。曾質疑過山本由伸的前太空人冠軍外野手瑞迪克（Josh Reddick），近日在播客節目中坦承看走眼，讚賞山本由伸的表現非常出色。

山本由伸在2023年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以12年3.25億美元（約100億新台幣）的投手最大約加盟道奇，當時他一球未投就獲鉅約，引來外界質疑，瑞迪克就曾在社群媒體上發文說，「為什麼要給一個在MLB一球未投的人3.25億美元。」這則推文至今有逾1200萬次測覽。

隨著山本由伸去年幫助道奇奪得世界大賽冠軍，今年例行賽豪取12勝，更在季後賽屢次交出好投，粉碎外界當初的質疑聲。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

瑞迪克近日上播客節目「Crush City Territory」時，主持人羅姆（Chandler Rome）說，「如果史基斯（Paul Skenes）不存在，山本由伸就會贏得塞揚獎了。」羅姆也提到當初瑞迪克質疑山本由伸的文章。

瑞迪克接著對此解釋，「我不會說自己後悔那樣說，如果他們把那筆錢給別人，我明天可能也會這樣說，這只是我的意見，我有權發表意見，因為這是社群媒體...。」

「那是我的意見，很明顯錯了。」瑞迪克說，「這傢伙太出色了，而且非常、非常、非常、非常、非常、非常棒。能夠來到這裡，做到他所做到的事情，我承認自己在那件事上錯了。」

瑞迪克提到，道奇球迷們經常提起這件事，「他們樂在其中，我喜愛每天都活在道奇球迷們的腦中，他們好像每天都期待透過發那些推文來惹惱我，完全毀掉我的一天。」、「如果你是道奇球迷，這根本不會困擾我，所以就繼續做你自己，享受那兩秒鐘的成名時刻，然後回去工作。」

「這就像摔跤一樣。」瑞迪克說，「你得當好人或壞人，只要你是被注意到的人，你就做對了。」瑞迪克自嘲，「我這輩子就當道奇的反派。」

