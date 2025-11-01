自由電子報
體育 競技運動 排球

企排》第21季揭開序幕 張瓈文放棄旅外決定本季在台灣打完退休

2025/11/01 21:30

張瓈文。（企排提供）張瓈文。（企排提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TVL企業21年甲級男女排球聯賽今於成功大學體育館揭開序幕，首戰就是五局大戰，最終由新北中纖女排3：2擊敗義力營造，取得新賽季首勝，而中纖陣中30歲張瓈文也正式宣布，本季就是他的最後一季。

新北中纖今日以25：20、25：15先拿兩局，隨後義力營造以25：21、25：19將戰局扳平，逼入第五局決勝，最終由新北中纖以15：12拿下，取得本季開門紅，此役義力營造陳品宇拿下24分為兩隊最高，新北中纖張稦豈21分是全隊之冠，張瓈文替補上陣，有3分進帳。

在經歷哈薩克及日本共三年的「旅外生涯」後，張瓈文在上季回歸新北中纖，也對未來有了想像與規畫，他說：「其實我上季就有引退的想法，今年再拚一季，把想做的事好好完成。」

「今年四月起，其實陸續也有三支國外隊伍來邀我旅外，但或許，這就是命運的安排吧，我想在台灣打最後一季，和隊友一起拚成績，也傳承自己的經驗！」張瓈文說，「新北中纖的學妹很喜歡嘗試，有時卻也因此會不太穩定，但經過持續訓練和磨合，很開心看到學妹在成長、會主動尋找解方，這也讓我有小小的成就感。」

身高176公分、擔任副攻手的張瓈文，排球資歷豐富，2013年投入企排匯竑國際、隔年效力中纖女排，歷經七個賽季，之後在國家隊總教練黑葛原浩二牽線下展開旅外生涯，首站哈薩克，後來轉往日本V2聯賽。除了旅外三年，她曾在2020年東京奧運資格賽擔任國家隊隊長，回顧長達22年的排球生涯有苦有樂，「感謝每個階段都有很多幫助我、支持我的人！」

企排本季開打前，張瓈文早就發出「最後賽季」宣告，她說，「每一場都像最後一場來打！」談到未來規畫，「我一直都想當老師，也在思考讀博士班。」她說，「衡量年紀，該是時候為銜接未來做準備。」她露出招牌燦爛笑容說，或許等本季結束、退役之後，我也才能真正好好拿起喜愛的相機，用不同的角度看排球，「也許以後會看到我在企排場邊拍照呢！」

