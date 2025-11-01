海洛賽》王齊麟／邱相榤3局激戰逼退自家人李哲輝／楊博軒 明爭本季第2冠

台灣男雙組合王齊麟/邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列德國海洛羽球公開賽，一度在第3局錯失5個賽末點，但最終仍以21：17、16：21、24：22打敗自家人李哲輝／楊博軒，挺進明天的決賽，力爭本季第2冠。

王齊麟／邱相榤本季在台北公開賽拍下合作後的首冠，但整季表現欠佳，有多達13站止步16強，但這次在海洛賽成功突破，一舉打進4強，已寫下兩人在超級500賽的最佳表現。

世界排名21的王齊麟／邱相榤與世界13名的李哲輝／楊博軒曾交手過2次，雙方各取1勝，但前一次對決是9月的南韓公開賽，李哲輝／楊博軒以直落二勝出。

兩組台灣男雙在海洛賽4強狹路相逢，王齊麟靠著拿手的強勢進攻，加上邱相榤在前場的節奏控制不錯，在處理球的跟進及連貫更為流暢，首局一路保持領先，以21：17先下一城。

換邊後，雙方一路互有領先，但15：15平手時，王齊麟和邱相榤接連出現判斷失誤擊球掛網連掉4分，最後也沒能上演逆轉，以16：21讓出。

進入決勝局，王齊麟／邱相榤在6：5領先下把握機會，靠著進攻多次逼出對手失誤，一舉連下5分，以11：5進入技術暫停，麟榤配之後一度碰到亂流，20：17領先因失誤誤事，連掉3分，還被化解5個賽末點，但最後兩人拚到最後一刻，逼出對手擊球出界後，確定收下勝利，麟榤配也都躺地高舉雙手激動慶祝。

至於名列女雙第3種子的台灣組合張淨惠／楊景惇，以19：21、16：21不敵世界排名33的法國組合蘭柏特（Margot Lambert）／波格南特（Camille POGNANTE），無緣冠軍賽。

