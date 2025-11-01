亞洲盃女棒賽台灣擊敗韓國 2日與日本爭冠

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽台灣隊1日複賽與韓國交手攻勢往來，終場台灣以8比6搶勝晉級，2日將爭冠。圖為台灣先發投手陳郁霈。（中華民國棒球協會提供）

〔中央社〕亞洲盃女子棒球錦標賽台灣隊複賽今天與韓國交手攻勢往來，台灣展現韌性以8比6搶勝晉級，明天將與目前維持不敗的日本爭冠，日本要拚亞洲盃女棒4連霸、台灣則要挑戰隊史首冠。

2025年第4屆亞洲盃女子棒球錦標賽在中國杭州舉行，台灣隊由總教練李明益領軍，預賽4戰全勝、以分組第一名晉級超級循環賽（Super Round），昨天超級循環賽首戰以4比14不敵日本隊。

台灣隊今天與韓國交手攸關晉級關係，開賽積極搶分，1局下首名打者陳曉梅率先敲出安打，靠著失誤一口氣跑回本壘，接著再靠保送、失誤、林珈羽安打推進，黃佩真高飛犧牲打再添1分，邱羿璇補上二壘打，送回團隊第3分。

韓國隊3局上攻下1分，台灣隊3局下靠著保送、失誤、黃佩真高飛犧牲打再添1分；韓國隊4局上抓準台灣隊投手、守備都有狀況，單局攻下5分、以6比4超前比數。

台灣隊展現韌性，4局下杜育娟三壘打開啟攻勢，靠著保送、野手選擇跑回分數，再靠著觸身球保送、陳曉梅安打、失誤、滾地球跑回追平分。

台灣隊5局下黃佩真率先敲出二壘打，1人出局後靠著杜育娟安打、再靠韓國隊失誤跑回超前分，6局下再靠著失誤、盜壘、野手選擇多跑回1分保險分。

台灣隊先發投手陳郁霈今天投3.1局失掉1分責失分，胡慧君中繼0.1局失3分，陳琪蓉接手登板投2.1局失掉2分責失分、黃巧芸7局上登板後援，投1局無失分，替球隊守住勝利，勝投為陳琪蓉。

台灣擊敗韓國、晉級冠軍戰，明天將與目前維持不敗的日本隊交手，日本力拚4連霸、台灣則要拚隊史首冠。

