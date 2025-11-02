自由電子報
MLB季後賽》與小葛雷諾締史上唯二壯舉！外媒曝大谷翔平的鬼神紀錄

2025/11/02 06:41

大谷翔平和小葛雷諾。（法新社，本報合成圖）大谷翔平和小葛雷諾。（法新社，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平和藍鳥5億美元重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），在季後賽狂轟猛炸、長打連發，聯手締造大聯盟史上首見的鬼神紀錄。

大谷翔平在外卡系列賽首戰敲出雙響砲後，雖然一度陷入嚴重低潮，但他在國聯冠軍賽G4用三響砲外加6局10K好投震撼全世界，率隊挺進世界大賽力拚衛冕，更一戰封神勇奪系列賽MVP。

大谷翔平在世界大賽G1開轟，並在G3繳出史詩級表現，單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，G6則是3打數擊出一支二壘安打，獲得1次敬遠，季後賽累積9次敬遠，大聯盟僅次2002年邦茲（Barry Bonds）的13次，同時大谷也加入邦茲與普侯斯（Albert Pujols）行列，成為世界大賽史上至少被敬遠5次的打者。

大谷翔平今年季後賽出賽16場，累積3支二壘安打、1支三壘安打和8轟，共累積12支長打，另有15次保送，小葛雷諾有8轟、4支二壘安打、13次保送。根據《OptaSTATS》指出，大谷和小葛雷諾成為大聯盟史上唯二在單一季後賽達成至少12長打、12保送和8轟的球員。

