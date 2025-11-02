自由電子報
王齊麟邱相榤贏得台灣內戰　闖海洛羽賽男雙冠軍戰

2025/11/02 00:57

〔中央社〕在德國舉行的BWF超級500系列的海洛羽球公開賽，台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在4強戰以21比17、16比21、24比22擊敗李哲輝、楊博軒，前進男雙冠軍戰。

世界排名21名的「麟榤配」王齊麟、邱相榤，這次在海洛公開賽衝過16強障礙後越打越順手，如願闖進4強戰，今天則與另一組台灣組合、名列第8種子的李哲輝、楊博軒正面交鋒，賽前雙方對戰過兩次，各手握1勝平分秋色。

首局開打後，王齊麟、邱相榤維持高檔表現，整局都處於領先位置，而且在技術暫停後持續擴大領先幅度，就算一度被追到僅剩1分差，王齊麟、邱相榤立刻連得4分擺脫對手糾纏，並以21比17先馳得點。

王齊麟、邱相榤在第2局未能延續氣勢，在拉鋸戰無法守住勝利情況下，以16比21遭到扳平。所幸王齊麟、邱相榤在決勝第3局找回節奏，甚至手握12比5的大幅領先，沒想到接下來擋不住對手的強悍攻勢，還被化解掉5個賽末點，不過王齊麟、邱相榤終場仍穩住陣腳以24比22守住勝利。

結束這場逼近1小時的激戰後，王齊麟、邱相榤如願挺進男雙冠軍戰，屆時將挑戰世界排名11名的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）、伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），尋求本季第2座冠軍。

另外，名列第2種子的台灣女雙組合許尹鏸、林芝昀，首局化解對手4個局點後，順利以28比26先馳得點，並在第2局趁勝追擊，再以21比15力退土耳其組合艾爾切廷（Bengisu Ercetin）、茵琪（Nazlican Inci），同樣勇闖冠軍戰，力拚兩人合拍後首座超級賽冠軍。（編輯：洪培英）1141102

