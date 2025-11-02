自由電子報
體育 即時新聞

網球》謝淑薇年終賽女雙甜蜜復仇 搶十大逆轉前搭檔開胡

2025/11/02 06:44

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025WTA年終總決賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）甜蜜復仇，1：6、7：5、10：5大逆轉比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），「台拉聯軍」小組賽旗開得勝。

女網年終賽雙打，限定全球頂尖8對人馬角逐，先分2組各自捉對廝殺，由戰績最佳2對晉級4強單敗淘汰賽。本屆娜拉提洛娃組4席，義大利保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani）先挾2個6：3擊敗美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）；緊接著小薇面對前搭檔梅騰絲後來居上，攜手O妹次盤扳平，關鍵搶10又從2：4連趕7分超前，驚險搶下首勝。

這是「百搭天后」謝淑薇職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她曾與中國彭帥聯手封后，2021年、2024年都和梅騰絲合拍，分別拿到亞軍及小組賽止步；由於今年羅馬16強、溫布頓錦標賽決戰，小薇與O妹都敗給梅騰絲／庫德梅托娃，如今總算向熟悉的強敵討回顏面，兩人也將持續爭取本季合捧首冠的最後機會。

