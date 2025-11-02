網球》葛藍喬安娜錯失5：0聽牌 清奈4強含淚惜敗無緣WTA爭冠

葛藍喬安娜。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕葛藍喬安娜在清奈女網賽錯失決勝盤5：0聽牌機會，終以7：6（7：2）、3：6、5：7遭到澳洲第7種子比勒爾（Kimberly Birrell）大逆轉，台英混血好手4強惜敗，無緣職業生涯首闖WTA巡迴賽單打冠軍戰。

這項WTA250等級硬地職業賽，本週在印度東南部城市進入尾聲。24歲的葛藍喬安娜不但在WTA會內舞台開胡，更過關斬將挺進4強，首度面對世界女單排名117的比勒爾，排行132的「台灣一姊」右臂雖纏著繃帶，臨場展現頑強韌性與旺盛鬥志，盤中化解5個被破發點，戰線拉進搶7再發動一波5：1猛攻，順勢先馳得盤。次盤葛藍喬安娜遭到比勒爾底線壓制，第2局被破發形成0：3落後，苦苦追趕不成，讓對手扳回一城。

決勝盤葛藍喬安娜重振旗鼓，把握機會接連雙破5：0拉開差距，眼看勝利在望，卻又被難纏的比勒爾強力反撲，尤其第10局她錯失5個賽末點後，又因身體不適兩度醫療暫停，最終意外連掉7局，激戰3小時24分鐘含淚吞敗，未能自2018年9月16日謝淑薇廣島封后以來，暌違7年再有台將晉級WTA女單決賽。

