世界大賽》大谷翔平扛G7先發投手預約偉大壯舉！衛冕軍道奇打線出爐

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽來到決定生死的第7戰，衛冕軍道奇賣關子到最後一刻公布先發投手，將由日本二刀流巨星大谷翔平掛帥，大谷也有望寫下特殊紀錄。
道奇昨天靠著日本王牌山本由伸6局失1分好投，在G6以3：1力克藍鳥逼出G7，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未馬上公布先發投手，只表明大谷確定會登板、可能投2到4局，以及除了山本以外的投手都能上場。
今天大谷翔平確定扛下G7先發投手重任，若大谷今年獲選國聯MVP，將成為繼1934年狄恩（Dizzy Dean）、1945年紐豪瑟（Hal Newhouser）、1956年紐康柏（Don Newcombe）以及1968年吉布森（Bob Gibson）後，史上第5位在世界大賽生死戰先發的選手，也是57年來首位。
大谷今天依舊二刀流出擊，擔任開路先鋒指定打擊，2棒捕手史密斯（Will Smith）、3棒一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、4棒游擊手貝茲（Mookie Betts）、5棒三壘手馬恩西（Max Muncy）、6棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、7棒中外野手艾德曼（Tommy Edman）、8棒左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）、9棒二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）。
藍鳥今天派出41歲3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥，先發打線1棒指定打擊史普林格（George Springer）、2棒左外野手盧克斯（Nathan Lukes）、3棒一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、4棒二壘手小畢歇特（Bo Bichette）、5棒右外野手巴傑爾（Addison Barger）、6棒捕手柯克（Alejandro Kirk）、7棒中外野手瓦休（Daulton Varsho）、8棒三壘手克萊門特（Ernie Clement），9棒游擊手吉梅涅茲（Andrés Giménez）。
