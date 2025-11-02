世界大賽》大谷翔平扛G7先發投手預約偉大壯舉！衛冕軍道奇打線出爐

道奇先發投手與打線。（取自道奇X）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽來到決定生死的第7戰，衛冕軍道奇賣關子到最後一刻公布先發投手，將由日本二刀流巨星大谷翔平掛帥，大谷也有望寫下特殊紀錄。

道奇昨天靠著日本王牌山本由伸6局失1分好投，在G6以3：1力克藍鳥逼出G7，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未馬上公布先發投手，只表明大谷確定會登板、可能投2到4局，以及除了山本以外的投手都能上場。

請繼續往下閱讀...

今天大谷翔平確定扛下G7先發投手重任，若大谷今年獲選國聯MVP，將成為繼1934年狄恩（Dizzy Dean）、1945年紐豪瑟（Hal Newhouser）、1956年紐康柏（Don Newcombe）以及1968年吉布森（Bob Gibson）後，史上第5位在世界大賽生死戰先發的選手，也是57年來首位。

大谷今天依舊二刀流出擊，擔任開路先鋒指定打擊，2棒捕手史密斯（Will Smith）、3棒一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、4棒游擊手貝茲（Mookie Betts）、5棒三壘手馬恩西（Max Muncy）、6棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、7棒中外野手艾德曼（Tommy Edman）、8棒左外野手赫南德茲（Kiké Hernández）、9棒二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）。

藍鳥今天派出41歲3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）掛帥，先發打線1棒指定打擊史普林格（George Springer）、2棒左外野手盧克斯（Nathan Lukes）、3棒一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、4棒二壘手小畢歇特（Bo Bichette）、5棒右外野手巴傑爾（Addison Barger）、6棒捕手柯克（Alejandro Kirk）、7棒中外野手瓦修（Daulton Varsho）、8棒三壘手克萊門特（Ernie Clement），9棒游擊手吉梅涅茲（Andrés Giménez）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法