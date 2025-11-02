自由電子報
世界大賽》寫給大谷的最完美劇本！主帥曝決定關鍵、透露山本也能上

2025/11/02 07:30

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G7派出日本二刀流巨星大谷翔平擔任先發投手，誓言二連霸。大谷今天有望上演最完美劇本，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前也透露讓大谷先發的決定關鍵。

大谷翔平繼世界大賽G4後「中三日」先發登板，羅伯斯談到考量時表示：「我期待他能繳出亮眼的表現，但我不確定他能投多久，彙邊觀察邊決定，如果他狀況好，就會讓他繼續投下去。」羅伯斯指出，大谷先發能讓調度更具彈性，也能爭取時間觀察比賽走向。

羅伯斯透露他昨天已和大谷討論過，大谷非常樂意先發，同時表示雖然他與大谷不會有太長的對話，但大谷已經做好萬全準備，「他是奮戰精神最強的球員之一，這超越生理層面的強度，他的人格、鬥志與求勝慾，全都展現出他有多堅強。」

昨天羅伯斯表示，除了6局優質先發的山本由伸之外，G7的投手調度將會是「全員皆兵」。不過今天他提到，山本昨天雖然投了6局，今天還是有可能可以上場，而山本賽前也進行傳接球練習，來確認自己的身體狀況。

另外，這是道奇相隔7年再度打到世界大賽G7，上一次2017年對上爆發作弊爭議的太空人，日本強投達比修有先發不滿2局就失5分退場，最終1：5輸球。如今大谷有望承襲前輩的意志，寫下完美最終章，羅伯斯憶起當年直呼：「那場比賽沒讓我學到特別的東西，我們現在是完全不同的球隊，過了8年歷經大換血，我會觀察情勢做出臨場反應，擺出最能獲勝的陣容。」

