世界大賽》隔6年扛G7再戰大谷！藍鳥主帥談「瘋狂薛哲」：像要殺人

〔體育中心／綜合報導〕道奇與藍鳥在世界大賽血戰到G7，今天將決定誰能高捧冠軍金盃，將由日本二刀流巨星大谷翔平對決3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer），藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也透露，薛哲早已進入「Mad Max（瘋狂麥斯）」模式。

上次世界大賽打到G7發生在2019年，最終由國民奪冠，而國民該場先發投手正是薛哲。如今薛哲再度披掛上陣，將以41歲又97天的年紀，成為世界大賽G7史上最老的先發投手，同時也是史上第4位至少先發過2場世界大賽G7的投手。

藍鳥總教練施奈德賽前表示，今天比賽會先從薛哲投球開始，球隊會觀察他的狀況與道奇打者的反應，「時我會希望特定棒次能對上特定投手，所以需要判斷換投最佳時機。G7通常焦點會放在投手對決上，但比賽往往不僅如此，我們也要設法得分，這是一場全隊都要卯足全力的戰役。」

41歲的薛哲繼G3後再度與大谷翔平同場對決，談到薛哲的狀態，施奈德笑說：「昨天比賽結束後我從他身邊走過，他的表現就像準備要殺人一樣！那就是他，也正因如此，我完全信任他能在這個舞台上發揮實力。」

