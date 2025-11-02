世界大賽》打者翔平首局首打席敲安寫紀錄 投手大谷卻慘挨3分砲退場

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在世界大賽G7生死戰二刀流先發出擊，首局首打席從藍鳥3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）手中敲安，寫下特殊紀錄；然而3局下卻遭到藍鳥3分砲狙擊，僅投2.1局退場。

「打者翔平」首局首打席逮中薛哲86.6英哩內角超低變速球，敲出中外野強勁平飛安打，擊球初速100.2英哩。根據《MLB Stats》數據指出，大谷翔平成為自1986年2冠名投歐洛斯科（Jesse Orosco）後首位在世界大賽G7敲安的投手。

不過道奇沒能把握機會得分，而「投手大谷」在「中3日」出賽的情況下，雖然首局仍飆出100.2英哩速球，但明顯控球有些不穩。儘管前2局力保不失，但3局下卻出意外，開局被史普林格（George Springer）敲安並靠犧牲短打上二壘，大谷接著投出暴投，決定敬遠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

結果面對下一棒的小畢歇特（Bo Bichette），大谷投出的第一顆88.7英哩滑球被狠狠逮中，形成中外野3分砲，擊球初速110.1英哩，飛行距離442英呎。「投手大谷」也被打退場，今天先發2.1局51球有31顆好球，被敲5安含1轟，投出3三振2保送失3分，四縫線均速98.9英哩，最速100.9英哩（162.3公里）。

BO BICHETTE BELTS ONE TO DEEP CENTER @BLUEJAYS LEAD 3-0 IN GAME 7 pic.twitter.com/64ai0Udfyl — MLB （@MLB） November 2, 2025

道奇之後換上25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），目前3局打完藍鳥以3：0暫時領先衛冕軍。

