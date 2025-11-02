自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》G7火藥味！道奇觸身球砸藍鳥互嗆 爆發板凳清空大場面

2025/11/02 09:43

道奇與藍鳥在4局下半出現火藥味，因觸身球引發板凳清空大場面。（美聯社）道奇與藍鳥在4局下半出現火藥味，因觸身球引發板凳清空大場面。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G7生死戰，道奇與藍鳥在4局下半出現火藥味，因觸身球引發板凳清空大場面。

4下1出局後，道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）頻頻對吉梅涅茲（Andrés Giménez）投出內角近身球，最終該打席第5球砸到他身上，兩人在場上互嗆，也引發雙方板凳清空，所幸火花很快平息，沒有造成進一步衝突。

後續比賽恢復進行，道奇遭遇2出局一二壘有人危機，這時派上昨天關門的明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，他成功解決強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），讓藍鳥無功而返。

