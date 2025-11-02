自由電子報
NFL》衛冕軍老鷹再發動交易！向烏鴉換來2屆明星角衛強化後防深度

2025/11/02 09:38

亞歷山大。（資料照）亞歷山大。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，衛冕軍費城老鷹做出交易，送出2026年第六輪選秀籤，向巴爾的摩烏鴉換來2屆明星角衛亞歷山大（Jaire Alexander）以及2027年第七輪選秀籤，再度強化後防深度。

現年28歲的亞歷山大生涯前7年皆效力綠灣包裝工，入選過2屆職業盃，但在最後2個賽季遭遇傷病困擾，今年6月遭包裝工釋出，並在幾天後與烏鴉簽下1年400萬美元合約，和大學隊友、2屆MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson）再續前緣。

然而本季亞歷山大僅出賽2場且表現掙扎，合計上陣61個Snaps，沒有任何抄截與成功防守傳球的紀錄，且有5場比賽是在健康狀態下卻未被登錄進出賽名單，在有著新星威金斯（Nate Wiggins）、漢彌爾頓（Kyle Hamilton）的烏鴉後防中邊緣化。

老鷹本週稍早才向紐約噴射機交易來角衛卡特二世（Michael Carter II），如今又盤來亞歷山大強化後防深度。轉戰老鷹後，亞歷山大預計將獲得更多上場機會，目前老鷹的二線以雙新星米契爾（Quinyon Mitchell）和德吉恩（Cooper DeJean）為核心，但另一側角衛主力人選尚未確立。

