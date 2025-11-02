自由電子報
NBA》柯瑞24分但三分球熄火 溜馬擊敗勇士終止5連敗

2025/11/02 09:49

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客溜馬，即便末節最多取得11分卻沒能把握，溜馬傑克森（Quenton Jackson）挺身而出率隊逆轉，內史密斯（Aaron Nesmith）砍下全隊最高31分，率隊以114：109擊敗勇士，溜馬終止5連敗，本季首勝開胡。

勇士開季至今拿下4勝2負，今天面對傷兵滿營的溜馬，首節打完取得4分領先，次節溜馬持續緊追，內史密斯（Aaron Nesmith）多次挺身而出，上半場打完，柯瑞（Stephen Curry）拿下18分全隊最高，勇士暫時以58：53領先。

溜馬方面，內史密斯（Aaron Nesmith）半場攻下18分、西亞卡姆（Pascal Siakam）16分次之。

易籃後，溜馬連續得分後超車，勇士靠著庫明加（Jonathan Kuminga）強攻禁區再度扳平，但溜馬趁著勇士這節命中率不佳情況下一度擴大領先，隨後輪到波傑姆斯基（Brandin Podziemski）跳出助隊超前，雙方展開拉鋸，第3節讀秒階段，巴特勒（Jimmy Butler III）切入造成犯規完成三分打，勇士取得6分優勢。

進入決勝節，勇士將領先擴大到雙位數，隨後內史密斯切入得分，助隊止血，傑克森接力得分，溜馬追到2分落後。

終場前1分鐘，傑克森三分球助隊超前，但巴特勒殺到禁區灌籃，雖然造成犯規，罰球卻沒能把握，雙方戰成109：109平手，關鍵時刻西亞卡姆飆進三分球，助隊取得3分領先，加上傑克森切入得分，溜馬握有5分優勢，成功收下跨季對勇士4連勝，同時終止5連敗。

溜馬內史密斯繳出全場最高31分，西亞卡姆21分次之，傑克森25分、10助攻；勇士方面，柯瑞拿下全隊最高24分，但命中率不理想僅34.8%，三分球16投僅4中，巴特勒20分次之，團隊三分球命中率只有27.3%，種下敗因。

