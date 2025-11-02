自由電子報
世界大賽》投手大谷退場、打者翔平雙安創史上第3人壯舉！道奇再追分

2025/11/02 10:14

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽G7激戰中，道奇二刀流巨星大谷翔平在5局上敲安，單場雙安寫紀錄；道奇6局上追回1分，目前打完以2：3落後藍鳥。

「打者翔平」首局首打席敲安，然而「投手大谷」3局下挨藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）3分砲，僅投2.1局退場。道奇4局上追回1分，5局上再度開啟攻勢，1出局後羅哈斯（Miguel Rojas）敲安把薛哲（Max Scherzer）打退場，換上瓦蘭德（Louis Varland）對決大谷翔平，不過大谷仍打穿一壘防線形成安打。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平成為季後賽史上第3位，在自己先發投球的生死戰中擊出多支安打的球員，前2人分別為1934年世界大賽G7的狄恩（Dizzy Dean）與1981年國聯分區賽G5的羅傑斯（Steve Rogers）。

然而道奇1出局攻佔一二壘仍無法得分，5局打完仍以1：3落後藍鳥。6局上藍鳥換上巴西特（Chris Bassitt），道奇再度攻佔得點圈，並靠著艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打送回貝茲（Mookie Betts）追回1分，6局上打完以2：3落後藍鳥。

