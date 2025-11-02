世界大賽》藍鳥教頭不滿「特殊待遇」 主審給大谷額外熱身時間有依據

大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「二刀流」大谷翔平今在世界大賽第7戰先發登板，儘管他只投2.1局就挨3分砲退場，但他在3局下投球前因準備時間過長，引來藍鳥教頭施奈德走出休息室向主審質疑「特殊待遇」，但根據大聯盟官網的比賽節奏規則，其實這麼做是有據可依。

大谷在充滿張力的G7擔任道奇先發投手及第1棒打者，原本就是全場焦點，而他在1局上首打席敲安後殘壘在三壘，進入局間休息時，他直到福斯體育台結束廣告、鏡頭重新切回場上時，才見到他從休息區走出來。通常局間的時間限制約為3分鐘，若投手未能及時開始投球，將被視為違反比賽節奏規定（pace-of-play violation），但當時場上裁判選擇「重新設定計時」，讓大谷得以完整進行熱身投球，也讓他避免違反時間規定而受罰。

請繼續往下閱讀...

到了第3局，當「打者翔平」擊出飛球結束該半局後，裁判又再度讓「投手大谷」重新熱身一次，這時施奈德對此明顯不滿，主場藍鳥球迷也發出鼓噪聲。儘管乍看下有「特殊待遇」，但其實裁判這麼做是有正當理由。

依大聯盟官網列出的比賽節奏規定：「局間休息的計時會在該半局最後一個出局數形成後開始，但有例外，如果投手在該半局結束時仍在壘上、準備上場打擊或正進行打擊，計時將從投手離開休息區前往投手丘時才開始。」在2023年還新增以下條款：「若有特殊情況，裁判可酌情給予額外時間，像是捕手在上個半局跑壘時被觸殺出局，需要額外時間穿戴捕手裝備，裁判可允許延長。」

換言之，只要大谷在上個半局有打擊或跑壘，裁判就有權讓他獲得額外準備時間。但問題是，投手是否需要在休息室內準備好幾分鐘？不管如何，大谷在重新計時完整熱身後，3局下1出局仍遭到小畢歇特3分砲重擊，被換下場時更搖搖頭，顯然對自己的表現很不滿意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法