世界大賽》山本由伸G7完全燃燒關門！道奇成功2連霸 創21世紀首見紀錄

〔體育中心／綜合報導〕道奇與藍鳥在世界大賽廝殺到G7生死戰，日本巨星大谷翔平3下挨3分砲，但道奇9上神奇追平。雙方打到延長賽，道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）11局上敲出超前轟，終場道奇以5：4險勝，達成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。

大谷翔平只休3天的情況下站上投手丘，首局讓藍鳥變相三上三下，次局度過滿壘危機，3下續投又遇亂流，1出局三壘有人時，敬遠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）付出代價，被下一棒小畢歇特（Bo Bichette）扛出中外野3分砲，形成重傷害。

「投手大谷」今天先發2.1局退場，用了51球有31顆好球，被敲5安含1轟，投出3三振、2保送，失掉3分，四縫線均速98.9英哩、最速100.9英哩（162.3公里）。

道奇打線4上展開反攻，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲高飛犧牲打助隊破蛋，比賽5局打完時，道奇1：3落後。

藍鳥塞揚名投薛哲（Max Scherzer）先發4.1局退場，被敲4安丟1分，有3次三振，有效封鎖道奇火力。

道奇6上藉由艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打再追1分，不過藍鳥馬上有所回應，6下克萊門特（Ernie Clement）與吉梅涅茲（Andrés Giménez）安打串聯，取得4：2領先。

比賽8局上半，道奇明星重砲馬恩西（Max Muncy）棒打藍鳥22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage），鎖定一顆失投快速指叉球，夯出右外野陽春砲，助隊追到1分差緊咬，比賽出現懸念。

藍鳥第9局由守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）關門，他在1出局後砸鍋，遭羅哈斯（Miguel Rojas）敲追平陽春砲，比賽4：4回到原點。

藍鳥9下安打、保送攻佔得點圈，道奇換上昨天先發6局的日本王牌山本由伸，他對柯克（Alejandro Kirk）丟出觸身球，藍鳥1出局滿壘，瓦修（Daulton Varsho）敲二壘滾地、道奇封殺本壘抓下2出局，下一棒克萊門特敲中外野深遠飛球被接殺，雙方進入延長賽。

道奇10上滿壘機會沒得分，10下山本由伸續投，讓藍鳥3上3下。11局上半道奇發揮全壘打戰術，明星鐵捕史密斯（Will Smith）痛擊藍鳥塞揚投手畢伯（Shane Bieber），敲出左外野超前轟，關鍵一擊取得5：4領先。

山本11局下續投，雖然被首位打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲長打，之後也面臨1出局一三壘有人危機，但山本臨危不亂，成功讓柯克（Alejandro Kirk）敲再見雙殺，守住球隊二連霸。

山本由伸今天後援2.2局無失分，完全燃燒封鎖藍鳥打線，榮膺封王英雄。

