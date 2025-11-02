自由電子報
世界大賽》心碎！血戰道奇7場拿亞軍 打擊超狂的小葛雷諾賽後哭了

2025/11/02 13:18

小葛雷諾留下遺憾的眼淚。（取自推特）小葛雷諾留下遺憾的眼淚。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥帶著聽牌優勢回到多倫多主場作戰，結果苦吞2連敗遭道奇逆轉，丟掉世界大賽冠軍，賽後當家主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在休息室留下遺憾的眼淚。

今天G7生死戰，小葛雷諾頂住1分落後壓力，11局下半突破道奇日本王牌山本由伸，掃出左外野長打踏上得點圈，無奈隊友就是送不回追平分，只能眼睜睜看著球隊輸球收場，心碎結束賽季，賽後轉播單位拍到小葛雷諾拭淚的動作。

小葛雷諾在世界大賽打滿7場，合計30打數敲10安、有2轟，貢獻3打點，獲得8保送（2次敬遠），系列賽打擊率0.333、OPS高達1.074。

小葛雷諾在今年季後賽出賽18場，合計73打數敲29安含8轟，有15分打點、跑回18分，打擊率0.397、上壘率0.494、長打率0.795，整體攻擊指數1.289。

