世界大賽》大谷翔平絕讚「世界最強投」！山本由伸奪MVP泛淚吐心聲

2025/11/02 13:05

山本由伸奪下世界大賽MVP。（法新社）山本由伸奪下世界大賽MVP。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在世界大賽以5：4險勝藍鳥，成為21世紀以來首支2連霸球隊。日本王牌山本由伸昨熱投96球後，今天再力繳2.2局無失分後援好投奪勝，獲得世界大賽MVP，二刀流巨星大谷翔平也絕讚山本是世界最強投手。

山本由伸賽後在頒獎台上透過翻譯受訪，談到自己今天登板幫助球隊連霸的心情，山本眼眶泛淚說道：「整個過程完全無心雜念，就像自己又回到那個當初單純熱愛棒球的孩子一樣。」

昨天山本由伸熱投96球，繳出6局失1分飆6K的優質先發，幫助道奇成功續命。談到連續2天登板，山本笑著說：「昨天投完後，我其實一直還是有在準備。今天練完球後被告知可能會上場，我在牛棚裡看著我們從落後到追平，回神過來我就已經站在投手丘上了！」山本如釋重負感嘆：「現在的感覺...真的是太棒了！」

今天先發登板被敲3分砲、僅投2.1局退場的的日大谷翔平，賽後也表示：「真的是很戲劇性的發展，但全隊都打出很精彩的戰役。雖然自己最後被打出令人懊惱的一擊，但我告訴自己要以打者身分全力以赴。」

對於山本的表現，大谷直呼：「我想大家都一致認為，由伸是世界上最強的投手。整個球季沒有一場比賽是輕鬆的，這座冠軍是大家一起爭取來的。接下來我想好好沉浸在這場勝利的餘韻中，至少這兩天要盡情享受。」

山本由伸、大谷翔平。（法新社）山本由伸、大谷翔平。（法新社）

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

