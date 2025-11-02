世界大賽》道奇主帥讚他是「GOAT」！27歲山本由伸輝煌成就一次看

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天在世界大賽G7完全燃燒，昨熱投96球後「中0日」再度登板繳出2.2局完美後援，勇奪世界大賽MVP。27歲的山本由伸才旅美第2年，卻已經累積無數成就，造就輝煌的職棒生涯。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後在頒獎儀式上，直接稱呼山本為「GOAT（Greatest Of All Time，史上最佳）」，大谷翔平也稱他是「世界一」的投手。山本表示：「其實到走進牛棚前，我都沒什麼把握自己能不能再投，但說不上來，只能說...真的太棒了！」

山本由伸在日職時期，就已經拿過3次投手三冠王、3座MVP與3屆澤村賞，並在2024年挑戰大聯盟，與道奇簽下12年3.25億美元的投手史上最大約，新人年就與道奇奪下生涯首座世界大賽冠軍，今年勇奪21世紀以來首次二連霸以外，還榮膺世界大賽最有價值球員。

攤開山本的璀璨職棒生涯，2022年奪下日本一、2024與2025年達成世界大賽二連霸；加上國際賽的豐功偉業，2019年世界12強賽冠軍、2021年東京奧運金牌，以及2023年世界棒球經典賽冠軍。27歲的山本由伸才正要開始，繼續寫下屬於自己的傳奇篇章。

