NBA》坎寧安豪寫近40年紀錄 率活塞打敗沒有AD的獨行俠

2025/11/02 13:19

坎寧安。（美聯社）坎寧安。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在墨西哥市交手獨行俠，靠杜蘭（Jalen Duren）貢獻生涯新高33分，加上坎寧安（Cade Cunningham）傳出追平生涯最佳的18助攻，聯手以122：110收下2連勝。

此役是獨行俠隊史第4次在墨西哥首都進行海外例行賽，不過當家長人A.戴維斯（Anthony Davis）因左小腿拉傷高掛免戰牌，兩隊上半場你來我往，活塞隨有杜蘭（Jalen Duren）獨得全場最高17分，但外線命中率僅25%，打完上半場以59：61落後，獨行俠以狀元佛拉格（Cooper Flagg）10分最佳，D.羅素（D'Angelo Russell）替補上陣也有9分進帳。

易籃後，D.羅素延續手感，第三節5投4中包括2記三分球獨得13分，幫助獨行俠帶著93：87優勢進入決勝節，活塞先靠替補上陣的史都華（Isaiah Stewart）、J.格林（Javonte Green）輪流得手追近比分，坎寧安在倒數4分鐘落後1分之下攜手杜蘭連拿6分超前，活塞火力未歇，持續擴大優勢，坎寧安最後34秒再飆一顆大號三分彈，助隊單節打出35：17一波流，以12分差收下勝利。

杜蘭今攻下生涯新高33分外加10籃板，坎寧安挹注21分、6籃板、18助攻、3抄截，成為自1986年「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）後，隊史第一位能演出單場至少20分、18助攻、3抄截的球員。獨行俠今以D.羅素31分最佳，佛拉格16分、8籃板。

