世界大賽》大谷背負世界期待！道奇主帥向「日本三本柱」致最高敬意

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7延長11局擊敗藍鳥，完成21世紀首度二連霸。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後記者會上，也分別向「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，致上最高敬意。

羅伯斯首先談到以投打二刀流宰制聯盟、在季後賽帶領道奇全隊的大谷翔平，「這已經不用我多說，他大概就是整個棒壇的門面，特別是在全世界的角度來看更是如此，他背負著全世界的期待。我相信他會獲選國聯MVP，他所做到的一切實在太特別，他是一位擁有良好品格的傑出競爭者。」

昨天先發熱投96球、今天再度完美後援2.2局無失分，奪下世界大賽MVP的山本由伸，羅伯斯說道：「放眼整個棒球界，他是最頂尖的投手之一。他在今年球季以及季後賽的表現，充分證明了這一點。」

最後，羅伯斯也提到在季後賽以後援身分，撐起道奇牛棚的佐佐木朗希，「他是位球季初期經歷不少困難的年輕球員，但他恢復健康後，為球隊做出極大貢獻，今年展現顯著成長。」

對於「日本三本柱」今年球季的發揮，羅伯斯心懷感激，「我知道日本球迷對他們這些選手感到非常自豪，而我們能夠迎接他們加入這支球隊，也感到幸運無比。」

