世界大賽》明年退休！道奇黑馬羅哈斯驚天追平轟吐心聲 不忘大讚山本

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7靠著埋伏在第9棒的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）於9局上驚天追平轟成功續命，即將於明年退休的羅哈斯賽後也感嘆，這是他職棒生涯最重要的一刻。

羅哈斯2014年於道奇登上大聯盟，2015-2022效力馬林魚，2023年重回道奇懷抱。去年他曾創下只要敲安球隊就能獲勝的「不敗神話」。羅哈斯在分區系列賽G4賽後宣布，自己明年球季結束後就要退休。

來到世界大賽戰場上，羅哈斯前5戰只替補上陣過1場，直到道奇G5被聽牌後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定變陣，讓他在G6擔任先發二壘手。儘管昨天沒安打但仍有精彩守備，今天羅哈斯繼續在G7生死戰埋伏先發第9棒，並上演黑馬奇蹟，於9局上敲出關鍵追平轟，幫助道奇將戰線逼進延長賽。

賽後受訪，羅哈斯回憶當下開轟直言：「我其實沒有刻意想要打全壘打，但那一刻成為了我人生與職業生涯最重要的瞬間。老實說，現在我還無法完整地用言語來表達我內心的情緒。」

道奇9局下靠著「中0日」的王牌山本由伸拆彈成功，進入延長賽後更繳出2.2局無失分完美後援，奪下世界大賽MVP。羅哈斯也讚嘆：「能再次讓山本展現那種壯觀的投球表現，真的很令人開心，他是一位集結棒球選手所需一切特質的球員。」

