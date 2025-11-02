自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》明年退休！道奇黑馬羅哈斯驚天追平轟吐心聲 不忘大讚山本

2025/11/02 14:35

羅哈斯（左）。（法新社）羅哈斯（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7靠著埋伏在第9棒的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）於9局上驚天追平轟成功續命，即將於明年退休的羅哈斯賽後也感嘆，這是他職棒生涯最重要的一刻。

羅哈斯2014年於道奇登上大聯盟，2015-2022效力馬林魚，2023年重回道奇懷抱。去年他曾創下只要敲安球隊就能獲勝的「不敗神話」。羅哈斯在分區系列賽G4賽後宣布，自己明年球季結束後就要退休。

來到世界大賽戰場上，羅哈斯前5戰只替補上陣過1場，直到道奇G5被聽牌後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定變陣，讓他在G6擔任先發二壘手。儘管昨天沒安打但仍有精彩守備，今天羅哈斯繼續在G7生死戰埋伏先發第9棒，並上演黑馬奇蹟，於9局上敲出關鍵追平轟，幫助道奇將戰線逼進延長賽。

賽後受訪，羅哈斯回憶當下開轟直言：「我其實沒有刻意想要打全壘打，但那一刻成為了我人生與職業生涯最重要的瞬間。老實說，現在我還無法完整地用言語來表達我內心的情緒。」

道奇9局下靠著「中0日」的王牌山本由伸拆彈成功，進入延長賽後更繳出2.2局無失分完美後援，奪下世界大賽MVP。羅哈斯也讚嘆：「能再次讓山本展現那種壯觀的投球表現，真的很令人開心，他是一位集結棒球選手所需一切特質的球員。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中