世界大賽》原本想換投但山本「大丈夫」！道奇主帥：讓我像個好教練

山本由伸與羅伯斯相擁。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽G7「中0日」登板後援，繳出2.2局無失分好投幫助道奇封王，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也直呼，山本讓他看起來像一位好教練。

9局上道奇塞揚史奈爾（Blake Snell）留下1出局一二壘有人危機，羅伯斯決定派上昨天熱投96球的山本由伸，山本雖然一登板就投出觸身球，但最後仍化解滿壘危機，並在10局上投出3上3下，11局下再度面臨1出局一三壘有人危機，但山本用再見雙殺幫助道奇奪冠，自己也拿下世界大賽MVP。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯賽後表示，11局下他原本考慮讓山本退場，「進入第11局前，他看著說了一句『大丈夫（沒問題）』，聽到這句話後，我選擇相信他。而他也用表現來回報了那份信任。」

羅伯斯形容山本是一位「完美的投手」，「他有堅毅的精神、完美的投球動作與毫不動搖的意志，我從未見過這樣的球員。渴望站上大舞台的球員很多，但能以正確理由渴望這個時刻的球員很少。我完全信任他，多虧了他，讓我看起來像個『好教練』！」

山本由伸與羅伯斯相擁。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法