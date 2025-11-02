世界大賽》把宇宙道奇逼到極限！藍鳥遺憾拿亞軍 主帥悔恨：本來能橫掃...

施奈德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天輸掉G7生死戰，與世界大賽冠軍擦身而過，遺憾結束賽季，賽後總教練施奈德（John Schneider）也吐露心聲。

出席賽後記者會時，施奈德感嘆：「真的很難受，比賽後我們開了今年第一次球隊會議，談了很多事，每一刻都充滿了無法用言語表達的情緒，我真心為所有球員，還有整個球團感到驕傲，這就是我現在的心情。」

被問及對球員說了什麼時，施奈德指出：「我只是不斷說『謝謝』，大概說了10次吧，那是我最想傳達的訊息。」

「同時我也說『現在讓大家感到這麼痛苦，真的很抱歉』，因為結果本來也許可以完全相反。」施奈德悔恨說道。

對於只差一步卻錯失世界冠軍的遺憾，施奈德直呼：「接下來幾天、甚至幾週都會感到心痛，要接受這結果需要一些時間，不過發生的事只能接受。」

藍鳥在這個系列賽把道奇逼到極限，外界認為他們雖敗猶榮，施奈德表示：「老實說，我認為我們本來有機會橫掃這個系列賽，我們打出了屬於我們的棒球。」

施奈德直言：「道奇確實很強，但我們陣中的26個人拿去跟世界上任何一支球隊相比都不遜色，我們曾多次創造贏球機會，但沒能把握住，這就是棒球。」

