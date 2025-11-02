世界大賽》道奇隊友狂讚「傳奇、非人類」！山本：不記得投什麼球了

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽G7「中0日」登板後援，繳出2.2局無失分好投幫助道奇封王，道奇隊友紛紛盛讚他為「傳奇」、「不是人類」，而山本在賽後記者會上，也再度真情流露。

儘管昨天才剛熱投96球繳出6局優質先發，山本由伸今天依舊在9局上登板拆彈，最終繳出2.2局無失分的完美後援，也奪下世界大賽MVP。

今天後援2.1局的明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）表示：「太不可思議了，這個系列賽超刺激，隊上有很多出色的球員，但最終還是要歸功於山本！這傢伙根本不是人類，羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯（Will Smith）都開轟，但山本是頭野獸！」

葛拉斯諾笑著直言，在道奇奪冠那刻，他自己也馬上衝向投手丘擁抱山本，「這支球隊有很多人都貢獻良多，但像他這樣簡直是童話故事，真的太不可置信了！」

道奇強打赫南德茲（Teoscar Hernández）也說：「這太不可思議了，他就是個傳奇。如果沒有他，我們今天根本無法這樣慶祝。他真的太強了。」

山本在賽後記者會上對於連2天登板表示：「其實沒有那種『超越極限』的感覺，教練團在調度上很尊重我，讓我能在較放鬆的心情下備戰，結果也投得不錯。這也是我生涯第一次連2天登板，能撐下來讓我更有自信，也看見全新的自己。」

山本坦言，在這種輸不得的戰役，過程中當然會感到緊張、恐懼與不安。而在拿下最後一個出局數的瞬間，山本表示：「有種不可置信的感覺，甚至不太記得自己最後那球是投什麼了，只記得隊友衝上來抱住我那刻，是我人生最喜悅的瞬間，眼淚也不自覺流下，真的太開心了。」

