足球》無緣YAMAHA CUP全國賽 台東成功國小教練仍肯定孩子努力

台東成功國小雖錯失YAMAHA CUP全國賽門票，教練仍肯定孩子們努力付出 。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽花蓮站預賽，共15支球隊競爭1席晉級全國總決賽門票，台東成功國小一路過關斬將挺進決賽，雖以0：2不敵實力堅強的美育中原銅南化聯隊，教練仍肯定孩子們努力付出。

台東成功國小球員以五年級為主，僅有兩位六年級生，但面對強敵毫不畏懼，「孩子們的表現讓我非常滿意，他們有進步、有拚勁，這就是最大收穫。」教練簡嘉弘表示，9月底學童盃東區預賽曾與美育中原銅南化聯隊交手，當時以3球落敗，如今能把比分縮小、展現防守進步，足見小球員的成長，「我們知道對手擅長傳導，因此針對防守特別加強訓練。決賽孩子們執行得很好，只是夜間燈光和後衛判斷稍有遺憾，不然其實還有機會再拚一拚。」

賽後簡嘉弘微笑鼓勵全隊，雖然這次沒拿下冠軍，已逐漸磨合出團隊默契，臨場節奏與速度也明顯提升，「決賽大家都踢出信心，所以這場其實沒有輸！尤其我們五年級生還有一年時間可以磨練，只要持續累積經驗，就能朝更高的舞台邁進。」

