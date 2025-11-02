自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

足球》無緣YAMAHA CUP全國賽 台東成功國小教練仍肯定孩子努力

2025/11/02 15:13

台東成功國小雖錯失YAMAHA CUP全國賽門票，教練仍肯定孩子們努力付出 。（大會提供）台東成功國小雖錯失YAMAHA CUP全國賽門票，教練仍肯定孩子們努力付出 。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第16屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽花蓮站預賽，共15支球隊競爭1席晉級全國總決賽門票，台東成功國小一路過關斬將挺進決賽，雖以0：2不敵實力堅強的美育中原銅南化聯隊，教練仍肯定孩子們努力付出。

台東成功國小球員以五年級為主，僅有兩位六年級生，但面對強敵毫不畏懼，「孩子們的表現讓我非常滿意，他們有進步、有拚勁，這就是最大收穫。」教練簡嘉弘表示，9月底學童盃東區預賽曾與美育中原銅南化聯隊交手，當時以3球落敗，如今能把比分縮小、展現防守進步，足見小球員的成長，「我們知道對手擅長傳導，因此針對防守特別加強訓練。決賽孩子們執行得很好，只是夜間燈光和後衛判斷稍有遺憾，不然其實還有機會再拚一拚。」

賽後簡嘉弘微笑鼓勵全隊，雖然這次沒拿下冠軍，已逐漸磨合出團隊默契，臨場節奏與速度也明顯提升，「決賽大家都踢出信心，所以這場其實沒有輸！尤其我們五年級生還有一年時間可以磨練，只要持續累積經驗，就能朝更高的舞台邁進。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中