世界大賽》為大賽而生的山本由伸！ 道奇總裁透露秘辛：最難以置信...

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以4勝3敗擊敗藍鳥，順利完成連霸、拿下隊史第9座世界大賽冠軍，總裁佛里德曼（Andrew Friedman）盛讚世界大賽MVP山本由伸。

佛里德曼透露：「老實說，直到昨天早上，應該連山本本人都沒想到能夠連續登板。」佛里德曼指出，昨天晚上比賽結束後，山本傳訊息跟他說，要去接受治療準備G7：「當時我沒有太過當真，只覺得他真的是很為球隊著想的人，結果今天他又表示，再接受一次治療後身體感覺很好...那時我才覺得他應該真的能夠派上用場。」

請繼續往下閱讀...

山本由伸今天受訪時也透露，矢田修醫師在昨天比賽結束後向他表示，如果明天能去牛棚的話，希望他可以試試看。山本想說，就算只是在牛棚或許也能幫上忙，最終就回去接受治療。原本今天身體狀態不算好，結果實際到球場練習發現，感覺比想像中還要好很多。

最終山本由伸在9局下半臨危受命，主投2.2局，儘管11局下半面臨一、三壘有人一出局大危機，仍讓對手擊出再見雙殺。佛里德曼讚嘆：「能以那樣的內容投滿3局（實際為2.2局），真的是棒球場上我見過最難以置信的事情之一。」

佛里德曼回憶：「一切都從G3開始，在那場延長賽中，山本主動請纓上陣。賽後我和牛棚教練談過，他說山本熱身的狀況好得難以置信。那時我們對今天有了一點信心，他是我見過最出色的競爭者之一，每次經歷十月，這個印象都會更加深刻。」

山本由伸今年在世界賽共出賽3場，拿下3勝0敗，17.2局投球被打10安失掉2分，防禦率1.02，送出15K、2BB與2觸身球保送。季後賽山本由伸累積6場出賽豪取5勝1敗，防禦率僅1.45。山本由伸成為繼2009年的松井秀喜後，第二位奪下世界大賽MVP的日本球員，更是日本投手第一人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法