WTT冠軍賽》苦戰7局力退張本美和晉級4強 王藝迪成為中國最後希望

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的王藝迪今天凌晨歷經一場1小時5分鐘的7局大戰後，以4:3險勝17歲的日本一姐張本美和，挺進2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽女單4強，也是碩果僅存的中國球員，將和南韓女將朱芊曦爭奪決賽門票；另一場女單4強則由南韓一姐申裕斌對決德國黑馬溫特。

世界排名前兩名的孫穎莎、王曼昱正全力備戰即將登場的中國全運會，蒙佩利爾站放棄參賽，中國女子軍團派出陳幸同、蒯曼、王藝迪和陳熠角逐，結果名列女單一、二號種子的陳幸同、蒯曼在首輪分別敗給羅馬尼亞女將史佐克絲、南韓新秀金娜英，世界排名第8的陳熠也在8強以2:4敗給申裕斌，王藝迪成為最後奪冠希望。

王藝迪過去和世界排名第7的張本美和交手以3勝2負稍占上風，今天一開賽也打出不錯的氣勢，以11:6、12:10、11:9連下三城；陷入絕境的張本美和第4局起展開搏殺，以11:6、11:8、11:7連追3局。決勝局，王藝迪在開局4:1領先下被追成5平，但她隨即回神打出一波5:0的反攻，逼出5個賽末點，最終以11:6拿下對戰3連勝。

世界排名22的朱芊曦在8強戰鏖戰1小時17分鐘後，以4:3逆轉世界排名第10的日本削球女將橋本帆乃香，首度闖進4強，締造個人在冠軍賽最佳戰績。世界排名26的溫特也克服局數0:3落後，連趕4局逆轉香港一姐杜凱琹，上演這一站最大驚奇。

