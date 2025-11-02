自由電子報
世界大賽》山本由伸締兩大首見神壯舉 藍鳥強打直呼：這樣投不會受傷嗎？

2025/11/02 17:05

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸燃燒小宇宙，世界大賽G6先發投完96球後，連續兩天出賽，今在G7殊死戰後援2.2局無失分，守住球隊勝利，幫助道奇衛冕，生涯首度奪下世界大賽MVP，也是日本投手第一人。藍鳥強打巴傑爾（Addison Barger）和「春天哥」史普林格（George Springer）對山本敬佩不已，盛讚是聯盟最強投手之一。

山本由伸在今年世界大賽面對藍鳥出賽3場，包含2場先發與1場後援，曾繳出一場9局失1分完投勝，合計17.2局被敲10支安打僅失2分自責分，投出15次三振，防禦率只有1.02，被打擊率為0.169、WHIP為0.68。

山本由伸在G7後援2.2局無失分，11局下成功關門，製造再見雙殺幫助道奇封王，也奪下本場比賽勝投，今年世界大賽累積3勝、季後賽累積5勝。他成為自2001年「巨怪」強森（Randy Johnson）之後，第一位在世界大賽拿下3勝的投手，3勝都在客場摘下也是史上頭一遭。

山本由伸連續兩天在G6和G7拿下勝投，成為史上第4人，前3位分別是2001年「巨怪」強森、1946年的紅雀名投布雷欽（Harry Brecheen），以及1925年的海盜投手克雷默（Ray Kremer），山本更是歷史上唯一在客場締造此壯舉的投手。

山本由伸的強悍讓藍鳥打者嘖嘖稱奇，先發右外野手巴傑爾盛讚山本由伸是聯盟最強的投手之一，表現得非常出色，昨天先發完今天又上場後援，真的是令人不可置信，他直呼：「我不知道他是怎麼做到的，手臂不會受傷嗎？」

史普林格受訪也坦言，山本的多變球路是他難以對付的關鍵，「山本真的太優秀了，沒有其他的形容詞，他能夠精準控制6到7種球路，尤其是他的指叉球，特別難打。」

