世界大賽》去年帶傷奮戰、今年二刀流助衛冕 大谷翔平吐心聲：很不一樣

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年幫助球隊達成世界大賽2連霸的隊史首見偉業，大谷賽後接受採訪時透露，今年世界大賽的感覺完全不一樣。

大谷翔平去年在世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼，但大谷仍是帶傷奮戰，最終圓夢奪下生涯首座世界大賽冠軍，可是他表現不佳，出賽5場合計19打數僅敲出2支安打，包含一支二壘安打，另有2次保送，吞下5次三振，打擊率僅0.105。

大谷翔平在今年世界大賽健康出賽，「投手大谷」出賽2場吞1敗，合計8.1局失7分，另有9次三振，防禦率為7.56；打者翔平」打滿7場，累積27打數擊出9支安打，包含3支二壘安打和3支全壘打，貢獻5分打點，另有14次保送，打擊三圍為.333/.500/.778，OPS高達1.278。

《Fox Sports》在道奇封王後邀請大谷翔平上節目受訪，他表示，今年的世界大賽非常精彩，不管對哪一隊而言都是如此，大家的表現都非常棒。

《Fox Sports》球評三巨頭基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與「老爹」歐提茲（David Ortiz）也採訪大谷，基特問及大谷去年因傷到左肩無法發揮全力發揮，而本季終於在世界大賽展現二刀流，如今感覺如何？大谷回應：「今年最棒的是，我能以百分之百的狀態參加比賽，去年我必須上場、退場、熱身、按摩、打針，重複這些步驟，沒什麼真正打球的感覺，今年的世界大賽完全不同，我覺得是另一種體驗。」

