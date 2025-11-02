自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》去年帶傷奮戰、今年二刀流助衛冕 大谷翔平吐心聲：很不一樣

2025/11/02 17:47

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年幫助球隊達成世界大賽2連霸的隊史首見偉業，大谷賽後接受採訪時透露，今年世界大賽的感覺完全不一樣。

大谷翔平去年在世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼，但大谷仍是帶傷奮戰，最終圓夢奪下生涯首座世界大賽冠軍，可是他表現不佳，出賽5場合計19打數僅敲出2支安打，包含一支二壘安打，另有2次保送，吞下5次三振，打擊率僅0.105。

大谷翔平在今年世界大賽健康出賽，「投手大谷」出賽2場吞1敗，合計8.1局失7分，另有9次三振，防禦率為7.56；打者翔平」打滿7場，累積27打數擊出9支安打，包含3支二壘安打和3支全壘打，貢獻5分打點，另有14次保送，打擊三圍為.333/.500/.778，OPS高達1.278。

《Fox Sports》在道奇封王後邀請大谷翔平上節目受訪，他表示，今年的世界大賽非常精彩，不管對哪一隊而言都是如此，大家的表現都非常棒。

《Fox Sports》球評三巨頭基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與「老爹」歐提茲（David Ortiz）也採訪大谷，基特問及大谷去年因傷到左肩無法發揮全力發揮，而本季終於在世界大賽展現二刀流，如今感覺如何？大谷回應：「今年最棒的是，我能以百分之百的狀態參加比賽，去年我必須上場、退場、熱身、按摩、打針，重複這些步驟，沒什麼真正打球的感覺，今年的世界大賽完全不同，我覺得是另一種體驗。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中