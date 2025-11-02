WTT冠軍賽》無懼對手主場優勢 18歲松島輝空扳倒高齊首度闖進4強

18歲的松島輝空在8強擊退退法國名將高齊，首度闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的日本新星松島輝空今天凌晨在2025年WTT蒙佩利爾冠軍賽男單8強賽，以4:1擊退是地主名將高齊，首度闖進4強，締造個人在冠軍賽最佳戰績，今晚4強賽將對決在「南韓內戰」中勝出的張禹珍。另一場男單4強賽則由瑞典的「六角戰士」莫雷加德對上地主最後希望A.勒布朗。

世界排名15的松島輝空上一站在倫敦球星挑戰賽8強戰，決勝局錯失7:2領先，被台灣一哥林昀儒上演驚天大逆轉，這一站松島捲土重來，前兩輪分別擊敗丹麥好手林德、德國名將法蘭吉斯卡，8強對上今年闖進歐洲大滿貫賽男單4強的高齊，無懼對手的主場優勢及球迷鳴笛聲干擾，展現絕佳的手感以13:11、4:11、11:9、11:4、11:7獲勝，至少可獲350分積分，下週世界排名將再創生涯新高。

世界排名第5的莫雷加德在8強遭遇剛贏得倫敦球星挑戰賽男單冠軍的德國直拍橫打名將邱黨，延續過去3次對戰全勝的優勢，一開賽就以11:7、11:6、13:11連下3局，隨後2局莫雷加德雖然錯過3個賽末點，以12:14、10:12連丟2局，最終仍找回節奏，11:5搶下第6局，保持對戰不敗紀錄。

世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗在8強賽也以4:2力克世界排名第10的斯洛維尼亞名將約基奇，繼2023年澳門站之後，第二度闖進冠軍賽4強。

