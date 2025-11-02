自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹22分差痛宰海神收3連勝 上季亞軍苦吞4連敗

2025/11/02 16:48

雲豹迪亞洛首秀。（TPBL提供）雲豹迪亞洛首秀。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今踢館高雄巨蛋火力全開，團隊5人得分超過雙位數，以100：78拿下3連勝，也讓高雄海神苦吞4連敗。

雲豹今讓主力得分手克羅馬輪休，讓迪亞洛迎來本季首秀，團隊開賽氣勢不俗，拉出8：1攻勢，接著高錦瑋攜手來自健行科大的學弟徐宏瑋在外線開火，迪亞洛則與麥卡洛輪流轟炸籃框，單節打出29：10攻勢，次節雲豹火力沒有停歇，迪亞洛不斷在禁區逞威，雲豹前兩節打完取得50：29大幅領先，禁區得分是32：12的差距。

易籃後，雲豹持續多點開花擴大優勢，海神第三節由隊長余純安從替補端挹注火力，第三節團隊進帳26分，也是此役首度單節突破20分，不過打完前三節仍有55：82落後，末節雲豹將分差擴大至30分，提前讓勝負定調。

只是末節剩下1分07秒時出現插曲，林信寬防守凱帝犯規後，凱帝直接將球塞向林信寬臉部，迪亞洛上前幫隊友理論，讓比賽出現火藥味，最後林信寬被判違反運動精神犯規，凱帝則吞下技術犯規，不過雲豹終場仍順利以22分差收下勝利。

雲豹今團隊5人得分超過雙位數，米勒攻下28分、11籃板，迪亞洛首秀挹注21分、9籃板，高錦瑋14分、8助攻，麥卡洛14分、10籃板，林信寬13分。海神方面，團隊命中率僅29.3%，凱帝27分、13籃板，胡瓏貿10分進帳。

雲豹輕取海神。（TPBL提供）雲豹輕取海神。（TPBL提供）
雲豹高錦瑋。（TPBL提供）雲豹高錦瑋。（TPBL提供）
雲豹輕取海神。（TPBL提供）雲豹輕取海神。（TPBL提供）
麥卡洛。（TPBL提供）麥卡洛。（TPBL提供）
米勒。（TPBL提供）米勒。（TPBL提供）

