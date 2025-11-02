電競》T1橫掃中國地主TES闖世界決賽！Faker「電信大戰」挑戰3連霸

T1橫掃TES闖進英雄聯盟世界大賽決賽。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕2025年英雄聯盟世界賽準決賽，LCK衛冕冠軍T1今天面對地主LPL最後希望TES，以絕對輾壓的姿態，用3勝0敗橫掃對手，將對陣LPL賽區在BO5的連勝紀錄延續到13場，本屆決賽將會上演LCK內戰，由T1對決KT。

T1今年瑞士輪走得跌跌撞撞，最終靠著擊敗MKOI才以3勝2敗挺進8強，在8強面對今年LPL表現最好，瑞士輪以3勝0敗晉級的AL，在面臨1勝2敗賽點的情況下，連拿2局逆轉挺進4強，對決在8強以3勝1敗擊敗G2的TES。

今天T1首局完美營運連續收下地圖物件，並在陣容的發力期開啟團戰，輕鬆贏下首場比賽。第二場T1選出衝排陣，不斷針對TES的明星AD選手JackeyLove開團，不到28分鐘就順利取得賽點。第三場比賽，TES最後抵抗雖前期一度取得些微領先，卻在中期龍團，最肥的JG Kanavi在團戰率先被蒸發，第24分鐘TES抓到機會的5打4團戰也未能順利收下，最後T1就以3：0橫掃TES，再次挺進世界賽決賽。

來自T1的傳奇選手Faker，率領T1維持在BO5（5戰3勝）對陣LPL賽區戰隊的13勝0敗完美紀錄，Faker也將迎來生涯第8次的世界賽決賽，加上今年2025年，Faker生涯曾在2013、2015、2016、2017、2022、2023、2024年打進冠軍賽，並在2013、2015、2016、2023與2024奪下冠軍，今年將挑戰3連霸。

T1決賽的對手將是同樣來自LCK賽區的KT，雙方將上演傳統電信大戰，KT昨天在準決賽以3：1擊敗被認為是冠軍候選的GG，KT今年原本是LCK賽區第三賽段打得跌跌撞撞，卻在LCK季後賽爆冷擊敗GG後獲得世界賽門票，今年從瑞士輪開始一路高歌猛進，今年只輸掉昨天對GG的1場小分，陣中老將BDD在賽後受訪時，就表示想跟T1在決賽碰頭。

