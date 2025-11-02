自由電子報
體育 棒球 中職

中職》樂天桃猿封王遊行 球迷嗨翻、齊聚桃市府前廣場同慶總冠軍

2025/11/02 18:21

桃園市政府與球團舉辦「封王遊行活動」，最後至市府前廣場進行歡慶儀式及球員簽名會，與球迷朋友嗨翻同「樂」。（記者李容萍攝）桃園市政府與球團舉辦「封王遊行活動」，最後至市府前廣場進行歡慶儀式及球員簽名會，與球迷朋友嗨翻同「樂」。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕樂天桃猿隊奪下2025中華職棒總冠軍，這是隊史第8冠、也是樂天接手後首座冠軍，桃園市政府與球團今（2）日下午舉辦「封王遊行活動」，車隊從樂天桃園棒球場出發，行經中壢銀河廣場、中壢仁海宮、市府體育局、桃園慈護宮，最後至市府前廣場進行歡慶儀式及球員簽名會。桃園市長張善政與大批球迷齊聚府前廣場嗨翻迎接球隊，恭喜樂天桃猿拿下台灣大賽總冠軍同「樂」。

歡慶儀式，由樂天桃猿領隊牧野幸輝獻上總冠軍獎盃予張善政，桃園市政府大樓在球迷大合唱「桃猿男兒」應援曲的歌聲中，升起樂天桃猿隊旗，向球隊致敬。

張善政表示，恭喜樂天桃猿展現逆境中奮戰不懈精神，完成奪冠夢想，本季賽事扣人心弦，所有「10號隊友」們心情隨戰局起伏，尤其總冠軍戰最後一役，終在延長賽逆轉勝出，展現桃園最強、永不放棄精神。市府將與樂天桃猿及球迷們攜手前行，迎向下一座冠軍榮耀。

張善政提到，市府積極推動「桃園巨蛋」設置計畫，規劃於中壢體育園區以BOT方式辦理，預計明年啟動招商程序，打造桃園重要地標，除專業球場設置，也將結合捷運綠線規劃，同步完善周邊交通與停車等配套設施，打造優質運動場域。

牧野幸輝感謝市府與各協力單位促成封王遊行，讓球隊與市民共享榮耀，以及「10號隊友」不離不棄，他強調這座獎盃屬於全體球員與所有支持者。未來球隊將持續全力以赴，盼明年再度高舉總冠軍獎盃，請球迷們繼續為球隊加油。

樂天桃猿棒球隊總教練古久保健二感謝「10號隊友」多年來無論順境逆境始終相挺，讓球隊在支持與鼓勵中不斷成長。球隊已著手準備新賽季，並以明年再獲冠軍榮耀為目標。

樂天桃猿棒球隊隊長林立也說，球員每一刻都在為奪冠努力，從未放棄渴望與信念，感謝所有進場為球隊加油的「10號隊友」，球員們將持續全力以赴，在新賽季繼續以勝利回報球迷支持，持續帶給球迷更多的歡喜與榮耀。

另外，市府體育局、農業局慶祝樂天桃猿奪冠推出多項限時優惠活動，全市國民運動中心11月3、4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」也同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、好物折扣、抽3C好禮，與市民共享封王喜悅。

體育局長許彥輝預告，桃園接續在11月7至9日將辦理「2025桃園亞洲職棒交流賽」，可說是明年WBC的前哨站，邀請球迷一同到場支持！

