自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》宇宙道奇連霸成王朝？ 羅伯斯6年第3冠成隊史第一人

2025/11/02 19:02

道奇總教練羅伯斯和大谷翔平。（法新社）道奇總教練羅伯斯和大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G7以5：4擊敗藍鳥，達成隊史首次衛冕紀錄，同時也是相隔25年首度2連霸的球隊。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，今年的世界大賽是生涯參與過最偉大的比賽之一，現在的道奇是不是能被稱作「王朝」，就交給專家和球迷去評斷。

羅伯斯生涯手握3冠，超越名人堂主帥拉索達（Tommy Lasorda）高居道奇隊史第二多，僅次於4冠傳奇教頭艾爾史東（Walter Alston）。不過，羅伯斯6年率隊拿下3冠，這是道奇142年以來從沒有其他人能夠達成的紀錄。羅伯斯連續10年帶隊打進季後賽，5度闖進世界大賽，在隊史也只輸艾爾史東。

羅伯斯6年第3冠成隊史第一人。（法新社）羅伯斯6年第3冠成隊史第一人。（法新社）

對於道奇締造2連霸，羅伯斯透露，自己真的非常興奮，也為這些球員的拼搏感到驕傲，他們做了一件幾十年來沒有人做到的事，比賽的壓力真的非常大，局勢可能隨時翻轉，但球隊每個人都一直在奮戰，都有人能挺身而出。

「山本由伸今晚的表現，在現代棒球史上前所未有，」羅伯斯深信這就是信任球員的結果，26人名單的每個人都很可靠，這樣的感覺真的很棒。羅伯斯回顧今年的奪冠旅程，他表示，儘管賽季漫長，但球隊仍是屹立不搖，它們堅持到了最後，也成為最後還站著的球隊。

「我想讓專家和球迷去討論這是不是王朝，但我對我們現在的位置感到非常滿意。」羅伯斯說道。

羅伯斯率領道奇達成隊史首見連霸偉業。（法新社）羅伯斯率領道奇達成隊史首見連霸偉業。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中