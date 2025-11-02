世界大賽》宇宙道奇連霸成王朝？ 羅伯斯6年第3冠成隊史第一人

道奇總教練羅伯斯和大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G7以5：4擊敗藍鳥，達成隊史首次衛冕紀錄，同時也是相隔25年首度2連霸的球隊。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，今年的世界大賽是生涯參與過最偉大的比賽之一，現在的道奇是不是能被稱作「王朝」，就交給專家和球迷去評斷。

羅伯斯生涯手握3冠，超越名人堂主帥拉索達（Tommy Lasorda）高居道奇隊史第二多，僅次於4冠傳奇教頭艾爾史東（Walter Alston）。不過，羅伯斯6年率隊拿下3冠，這是道奇142年以來從沒有其他人能夠達成的紀錄。羅伯斯連續10年帶隊打進季後賽，5度闖進世界大賽，在隊史也只輸艾爾史東。

羅伯斯6年第3冠成隊史第一人。（法新社）

對於道奇締造2連霸，羅伯斯透露，自己真的非常興奮，也為這些球員的拼搏感到驕傲，他們做了一件幾十年來沒有人做到的事，比賽的壓力真的非常大，局勢可能隨時翻轉，但球隊每個人都一直在奮戰，都有人能挺身而出。

「山本由伸今晚的表現，在現代棒球史上前所未有，」羅伯斯深信這就是信任球員的結果，26人名單的每個人都很可靠，這樣的感覺真的很棒。羅伯斯回顧今年的奪冠旅程，他表示，儘管賽季漫長，但球隊仍是屹立不搖，它們堅持到了最後，也成為最後還站著的球隊。

「我想讓專家和球迷去討論這是不是王朝，但我對我們現在的位置感到非常滿意。」羅伯斯說道。

羅伯斯率領道奇達成隊史首見連霸偉業。（法新社）

