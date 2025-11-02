中職》錯過季後賽但不缺席遊行！樂天女孩3韓援預約拋彩帶

樂天女孩韓籍三本柱河智媛（前排左起）、禹洙漢與廉世彬。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今舉辦封王遊行，季後賽期間沒能參與的樂天女孩韓援河智媛、禹洙漢，和台灣的隊友廉世彬會合，今天一起參加遊行活動。

廉世彬透露，前天就回台灣拍攝活動，今從他處趕來桃園，雖然在終點等待而沒搭上巴士有些可惜，但還是感受到滿滿的奪冠氛圍。

河智媛與禹洙漢也在11月1日驚喜宣布，將於11月2日現身桃園參加封王遊行，消息一出立刻在社群掀起熱議。河智媛說，今天正好沒有活動，因而決定回來參加，之後要馬上回韓國工作。

季後賽期間，禹洙漢說：「雖然不能來台灣應援，但有透過線上關注比賽狀況。參與遊行感覺很好玩、也很開心。」

禹洙漢說，奪冠瞬間沒能在現場還是有些可惜；廉世彬則說，在IG上看到拋彩帶的一幕，若有機會也想體驗拋彩帶。

樂天女孩廉世彬（左）、河智媛（中）、禹洙漢（右。）（記者林宥辰攝）



樂天女孩河智媛進場。（記者陳志曲攝）

樂天女孩禹洙漢。（記者陳志曲攝）

樂天女孩乘坐觀光巴士進場。（記者陳志曲攝）

樂天女孩廉世彬（右）與球迷互動。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿推進隊長籃籃與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）

