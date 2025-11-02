自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》錯過季後賽但不缺席遊行！樂天女孩3韓援預約拋彩帶

2025/11/02 18:30

樂天女孩韓籍三本柱河智媛（前排左起）、禹洙漢與廉世彬。（記者陳志曲攝）樂天女孩韓籍三本柱河智媛（前排左起）、禹洙漢與廉世彬。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今舉辦封王遊行，季後賽期間沒能參與的樂天女孩韓援河智媛、禹洙漢，和台灣的隊友廉世彬會合，今天一起參加遊行活動。

廉世彬透露，前天就回台灣拍攝活動，今從他處趕來桃園，雖然在終點等待而沒搭上巴士有些可惜，但還是感受到滿滿的奪冠氛圍。

河智媛與禹洙漢也在11月1日驚喜宣布，將於11月2日現身桃園參加封王遊行，消息一出立刻在社群掀起熱議。河智媛說，今天正好沒有活動，因而決定回來參加，之後要馬上回韓國工作。

季後賽期間，禹洙漢說：「雖然不能來台灣應援，但有透過線上關注比賽狀況。參與遊行感覺很好玩、也很開心。」

禹洙漢說，奪冠瞬間沒能在現場還是有些可惜；廉世彬則說，在IG上看到拋彩帶的一幕，若有機會也想體驗拋彩帶。

樂天女孩廉世彬（左）、河智媛（中）、禹洙漢（右。）（記者林宥辰攝）樂天女孩廉世彬（左）、河智媛（中）、禹洙漢（右。）（記者林宥辰攝）


樂天女孩河智媛進場。（記者陳志曲攝）樂天女孩河智媛進場。（記者陳志曲攝）
樂天女孩禹洙漢。（記者陳志曲攝）樂天女孩禹洙漢。（記者陳志曲攝）
樂天女孩乘坐觀光巴士進場。（記者陳志曲攝）樂天女孩乘坐觀光巴士進場。（記者陳志曲攝）
樂天女孩廉世彬（右）與球迷互動。（記者陳志曲攝）樂天女孩廉世彬（右）與球迷互動。（記者陳志曲攝）
樂天桃猿推進隊長籃籃與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）樂天桃猿推進隊長籃籃與球迷開心互動。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中