中職》張閔勛首次「有感」封王遊行 明年要挑戰金手套獎

樂天桃猿宋嘉翔（左）與張閔勛（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕今年打出生涯年的樂天桃猿捕手張閔勛，不但贏得最佳十人獎，並入選最佳進步獎，也首次「有感」參與球隊的封王遊行。張閔勛表示，明年不但要衛冕冠軍，再度參加封王遊行，更要挑戰金手套獎。

樂天2917至19年達成3連霸時期，張閔勛就曾參加過封王遊行，但是今年的心情完全不一樣。張閔勛表示，當時只是在台灣大賽隨隊，並沒有在比賽中為球隊貢獻，今年是首次參與台灣大賽後再參加封王遊行，終於體會到那種興奮的心情，能夠和球迷分享更是開心。

請繼續往下閱讀...

張閔勛表示，今年奪冠被形容是「從地獄爬出來的球隊」，這句話讓他特別有感，因為自己也可以算是從地獄爬出來，曾經長期的低潮，甚至一度改練外野，一再的挫折讓他失去目標、看不到未來，如今居然成為冠軍隊成員，還拿下個人獎，感覺非常不可思議，感謝沒有放棄的自己，也希望自己的例子能夠給也覺得看不到未來的選手一些鼓舞，只要還在這個環境就不要放棄。

張閔勛坦言，盜壘阻殺一直是自己的課題，還有很大的進步空間，但是，說出來會被笑的夢想，才是值得追求的夢想，明年要以金手套獎為目標，精進自己的守備能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法