棒球 中職

中職》吞敗後親赴樂天致意的小故事曝光 鄭浩均：他們真的很厲害！

2025/11/02 18:43

鄭浩均（左）。（資料照，記者林正堃攝）鄭浩均（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管在台灣大賽第5戰後援挨轟吞敗，中信兄弟投手鄭浩均據悉當天賽後還展現風度，親自到樂天桃猿休息室致意，今天出席活動時也證實此事，「他們真的很厲害，值得被祝福。」

樂天桃猿在季後挑戰賽對統一獅歷經0勝2敗劣勢再3連勝翻盤，當時獅隊日籍投手高塩將樹就曾被拍到落淚向樂天教練致意的畫面，而後樂天又在台灣大賽對中信兄弟完成4勝1敗的「下剋上」壯舉，今天則在桃園舉行盛大封王遊行。

但外界不知道的是，鄭浩均當天雖在延長賽11局挨了林泓育兩分砲，承擔後援1局7：9輸球的敗投，在比賽結束後仍到樂天休息室恭賀對手，今天被問及此事時則說：「對啊，他們想盡辦法突破，一路過關斬將到這裡，我們輸得滿徹底的。」

儘管鄭浩均的台灣大賽初體驗結果並不美好，他仍說：「撇除季後賽不看，我對這一季算滿滿意的，身體健康之外，球場上的成績，甚至可以說，比受傷之前還要更好。」鄭浩均在2023年拿下新人王後，於同年底進行右手肘韌帶置換手術後，去年則因復健而整季未出賽，直到今年6月才復出一軍賽場，累計出賽11場都是先發，繳出5勝1敗、防禦率1.49成績。

