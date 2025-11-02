自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今年如願升格人父！ 道奇世界大賽2連霸 大谷翔平神預言又成真

2025/11/02 20:44

道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（美聯社）道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G7以5：4擊敗藍鳥，達成隊史首次衛冕紀錄，同時也是相隔25年首度2連霸的球隊。日籍二刀流球星大谷翔平轉隊前2年都奪下冠軍，而他高中時代的「人生目標表」中的神預言再有一項成真。

日媒在2017年曾以專題報導，首度公開高中生大谷翔平的「人生目標表」，他曾寫下18歲就赴美挑戰大聯盟，每一年都為自己訂下目標，其中包括1年後就要升上3A，20歲升上大聯盟，隔年進入先發輪值拿下16勝，22歲勇奪塞揚獎，25歲要投出世界最快的175公里火球，一路打到40歲才退休。大谷翔平最後仍選擇留在日職效力日本火腿，圓夢計畫一等就是5年。

大谷翔平在26歲寫下世界大賽冠軍和結婚，但他在30歲才達成，2024年雙雙實現這2個目標，今年4月也喜迎長女，再為自己的人生清單項目打勾。大谷在32歲設立要2度拿下世界大賽冠軍的目標，如今他提早1年達成夢想，次男出生以及第3度奪冠是否會陸續如願，這將成為球迷關注的焦點。

道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（法新社）道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中