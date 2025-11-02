MLB》今年如願升格人父！ 道奇世界大賽2連霸 大谷翔平神預言又成真

道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在世界大賽G7以5：4擊敗藍鳥，達成隊史首次衛冕紀錄，同時也是相隔25年首度2連霸的球隊。日籍二刀流球星大谷翔平轉隊前2年都奪下冠軍，而他高中時代的「人生目標表」中的神預言再有一項成真。

日媒在2017年曾以專題報導，首度公開高中生大谷翔平的「人生目標表」，他曾寫下18歲就赴美挑戰大聯盟，每一年都為自己訂下目標，其中包括1年後就要升上3A，20歲升上大聯盟，隔年進入先發輪值拿下16勝，22歲勇奪塞揚獎，25歲要投出世界最快的175公里火球，一路打到40歲才退休。大谷翔平最後仍選擇留在日職效力日本火腿，圓夢計畫一等就是5年。

大谷翔平在26歲寫下世界大賽冠軍和結婚，但他在30歲才達成，2024年雙雙實現這2個目標，今年4月也喜迎長女，再為自己的人生清單項目打勾。大谷在32歲設立要2度拿下世界大賽冠軍的目標，如今他提早1年達成夢想，次男出生以及第3度奪冠是否會陸續如願，這將成為球迷關注的焦點。

道奇在世界大賽完成衛冕，大谷翔平轉隊前兩年都奪冠。（法新社）

