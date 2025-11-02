自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》阿巴西僅拿11分但上演關鍵抄截 特攻逆轉攻城獅收2連勝

2025/11/02 19:34

中信特攻擊敗攻城獅。（記者林正堃攝）中信特攻擊敗攻城獅。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場克服11分落後，靠阿巴西上演關鍵抄截，末節打出23：14一波流反超，以94：91險勝新竹攻城獅，2連勝到手，也讓對手吞下本季首敗。

上季爐主攻城獅開季首戰以19分差大勝海神，今作客上季6度交手僅拿下1勝的特攻，今首節靠德魯與一哥高國豪輪流得手，加上狀元劉丞勳從替補端也有所貢獻，帶著29：21領先進入次節。

特攻第二節靠林韋翰穿針引線追分，曾柏喻在節末個人連拿4分幫助攻城獅打完前兩節仍握有51：43優勢，德魯上半場攻下12分、11籃板，劉丞勳10分，特攻以馬可13分最佳。

易籃後，特攻持續緊咬比數，決勝節內馬與飛克聯手助隊打出11：2的一波流超前，攻城獅數度追到只剩1分差，倒數1分6秒曾柏喻在中距離突破被吹進攻犯規，攻城獅錯過超前機會。

倒數48秒領先1分的特攻由阿巴西在外線出手未果，但高國豪隨後也發生失誤，內馬倒數11秒拋投得手助隊來到3分差，攻城獅最後9.9秒執行最後一擊，帕塞獅球一傳進來就被阿巴西抄走，特攻驚險守住勝利。

飛克攻下全隊最高23分，另有11籃板，內馬21分、9籃板，馬可17分、11籃板，阿巴西11分、5助攻，簡廷兆10分，林韋翰0分但傳出8助攻。

攻城獅方面，德魯16分、12籃板，提傑14分，帕塞獅13分、7籃板、4助攻，高國豪和劉丞勳都有12分進帳，曾柏喻10分。

中信特攻阿巴西。（記者林正堃攝）中信特攻阿巴西。（記者林正堃攝）

中信特攻飛克上籃得分。（記者林正堃攝）中信特攻飛克上籃得分。（記者林正堃攝）
中信特攻內馬上籃得分。（記者林正堃攝）中信特攻內馬上籃得分。（記者林正堃攝）
中信特攻簡廷兆上籃得分。（記者林正堃攝）中信特攻簡廷兆上籃得分。（記者林正堃攝）
攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）
中信特攻謝亞軒。（記者林正堃攝）中信特攻謝亞軒。（記者林正堃攝）

攻城獅劉丞勳。（記者林正堃攝）攻城獅劉丞勳。（記者林正堃攝）

