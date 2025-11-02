中職》「王葛格有問我為何不避？」鄭浩均還原大賽挨轟的對決心態

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕生涯首次在台灣大賽登板就挨轟吞敗，28歲的中信兄弟投手鄭浩均今天出席活動以正面態度回應此事，表示當下只想著要跟樂天桃猿打者林泓育對決，儘管結果不如預期，但他認為是很寶貴的經驗，「也告訴自己還要再加油！」

曾旅美成為道奇體系的一員，鄭浩均今早也觀看世界大賽第7戰為道奇加油，下午則現身西門町出席服飾品牌的一日店長活動，被問及自己在台灣大賽的初體驗時，他還原當時在第5戰延長賽11局上的對決心態，「對於這個決定，我不會去說後不後悔，當時我就是只想要跟小胖哥（林泓育）對決。全世界都知道他要打直球、設定速球攻擊，我就用我的100%去對決他的100%。」

結果在1出局二壘有人時，林泓育相中鄭浩均投過來的第2球就轟出左外野兩分砲，不但一棒突破7：7僵局，隨後更奠定樂天以4勝1敗奪冠的結果，「王葛格（投手教練王建民）也有問我，一壘壘包是空的，為什麼不避？我覺得應該是他們要避我，不是我要去避打者，就放手一搏，把我最好的武器拿出來。」鄭浩均還說，當時捕手高宇杰也想配變化球，但他仍堅持用直球對決，「結果不是大家想要的，但我覺得是很棒的經驗。」

鄭浩均原本要擔任台灣大賽第4戰的先發投手，卻因雨延賽而調整定位，在第5戰後援登板用15球投完1局，僅被敲1安，卻是代價慘痛的全壘打，但他在挨轟後迅速回穩，用2球就解決2名打者，都成為他最寶貴的大賽經驗值。

