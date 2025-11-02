東超》阿提諾20分、17籃板領軍 領航猿宰馬尼拉電氣收2連勝

盧峻翔和阿提諾。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽迎戰馬尼拉電氣，阿提諾繳出全隊最高20分、17籃板，率隊以82：72收下2連勝。

領航猿在東超首戰輕取琉球黃金國王，小組賽率先開胡，今天在主場迎戰馬尼拉電氣，力拚連勝。

領航猿開局一度小幅落後，但阿提諾適時挺身而出，首節一人包辦11分，率隊在該節打完取得21：16領先，次節領航猿持續擴大領先，除了阿提諾持續在禁區逞威，當家一哥盧峻翔也加入開火行列。不過，馬尼拉電氣的教練在次節尾聲因不滿吹判，不斷在場上用髒話辱罵，遭奪權出場，半場打完領航猿以43：30領先。

阿提諾在上半場拿下18分全場最高，盧峻翔8分次之，馬尼拉電氣方面，羅梅羅（Ismael Romero）攻下全隊最高11分。易籃後，領航猿一舉將領先擴大到20分，也擋住馬尼拉電氣在末節的逆襲，成功收下勝利。

領航猿阿提諾繳出全隊最高20分、17籃板，布朗18分次之，盧峻翔拿下14分本土最佳；馬尼拉電氣方面，羅梅羅繳出全場最高26分、17籃板，而「約旦KOBE」霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）進帳22分、10籃板。

阿提諾。（桃園領航猿提供）

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

伯朗。（桃園領航猿提供）

米爾納。（桃園領航猿提供）

白曜誠。（桃園領航猿提供）

