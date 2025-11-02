自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超》阿提諾20分、17籃板領軍 領航猿宰馬尼拉電氣收2連勝

2025/11/02 20:06

盧峻翔和阿提諾。（桃園領航猿提供）盧峻翔和阿提諾。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽迎戰馬尼拉電氣，阿提諾繳出全隊最高20分、17籃板，率隊以82：72收下2連勝。

領航猿在東超首戰輕取琉球黃金國王，小組賽率先開胡，今天在主場迎戰馬尼拉電氣，力拚連勝。

領航猿開局一度小幅落後，但阿提諾適時挺身而出，首節一人包辦11分，率隊在該節打完取得21：16領先，次節領航猿持續擴大領先，除了阿提諾持續在禁區逞威，當家一哥盧峻翔也加入開火行列。不過，馬尼拉電氣的教練在次節尾聲因不滿吹判，不斷在場上用髒話辱罵，遭奪權出場，半場打完領航猿以43：30領先。

阿提諾在上半場拿下18分全場最高，盧峻翔8分次之，馬尼拉電氣方面，羅梅羅（Ismael Romero）攻下全隊最高11分。易籃後，領航猿一舉將領先擴大到20分，也擋住馬尼拉電氣在末節的逆襲，成功收下勝利。

領航猿阿提諾繳出全隊最高20分、17籃板，布朗18分次之，盧峻翔拿下14分本土最佳；馬尼拉電氣方面，羅梅羅繳出全場最高26分、17籃板，而「約旦KOBE」霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）進帳22分、10籃板。

阿提諾。（桃園領航猿提供）阿提諾。（桃園領航猿提供）

盧峻翔。（桃園領航猿提供）盧峻翔。（桃園領航猿提供）

伯朗。（桃園領航猿提供）伯朗。（桃園領航猿提供）

米爾納。（桃園領航猿提供）米爾納。（桃園領航猿提供）

白曜誠。（桃園領航猿提供）白曜誠。（桃園領航猿提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中