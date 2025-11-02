路跑》美津濃馬拉松接力賽無畏風雨 大腳丫龍隊三連霸破場地紀錄

大腳丫龍隊締造美津濃馬拉松接力賽三連霸。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第18屆MIZUNO美津濃馬拉松接力賽，今年吸引414支隊伍、逾3300名跑者會師萬里海岸，不畏風雨熱血開跑，其中「大腳ㄚ龍隊」飆破大會場地紀錄三連霸，展現強大實力與團隊精神。

今年賽事分為社會組、企業組、大專乙組、高中組、國中組與休閒4人組等6大組別。雖然週日受到東北季風影響，起跑時雨勢不斷，但跑者們的熱情最終戰勝濕冷風雨，大腳ㄚ龍隊雖然陣前換將，照樣在社會組突圍而出，最終以2小時25分36秒改寫大會最佳場地紀錄，同時連續第3屆奪冠。至於競爭激烈的學生組，大專乙組由陽明交通大學以2小時43分03秒締造三連霸，同樣破了最佳場地紀錄。

請繼續往下閱讀...

有「台版箱根驛傳」之稱的美津濃馬拉松接力賽，自2005年創辦以來，已成為國內歷史最悠久、規模最大的馬拉松接力賽事，活動採8棒接力形式，其中第3棒及第6棒須由女性跑者出賽，全程約43公里，讓參賽者在挑戰自我極限的同時，體驗緊湊的競賽氛圍與團隊合作精神。今年6大組別共計9支隊伍突破場地最佳紀錄，顯示國內精英與素人跑者的水準日益提升，並獲得大會加碼的破紀錄獎金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法