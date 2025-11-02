自由電子報
總統盃3對3》克服在總統面前打球的緊張感 周政佑助台中黑色閃電封王

2025/11/02 20:24

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，總統賴清德頒獎給公開男子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，總統賴清德頒獎給公開男子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕總統盃3對3籃球賽今天進行最終決戰，總統賴清德、運動部長李洋特別親臨現場觀賞公開男、女子組冠軍戰，並擔任頒獎嘉賓。最終公開男子組由台中黑色閃電封王，公開女子組則由尹湘雲率領的北市大熊讚奪冠。

總統盃3對3籃球賽總決賽本週末在總統府前開打，可惜今天因天候不佳，比賽改到室內的弘道國中體育館進行。總統賴清德表示，感謝這次共有1千多支球隊、超過4千名選手參與，同時也感謝李洋率領運動部，把第一屆的比賽辦得如此順利，賴總統也強調，希望明年比賽可以辦得更加盛大、更加刺激。

台中黑色閃電球員周政佑今天投進關鍵致勝球，他表示，最後那一球出手，感覺有機會進，雖然最後冠軍戰沒能在總統府前進行有點可惜，但比賽移到室內，對於隊上射手其實更有利。他也笑說，在總統面前打球像在打表演賽，一開始真的「壓力山大」，開賽後才把專注力放回場上。

來自台南、34歲的周政佑平時在家裡經營的電子器材行工作，下班後每天都練球至少3小時，甚至會開車到嘉義、台中找場地訓練，他透露，自己曾是台南籃球名校新榮高中籃球隊一員，張宗憲是他的學長，但學生時期過於沒自信，最後放棄籃球路。

不過，懷抱籃球夢的周政佑，和來自台灣各地的隊友組隊參賽，平時自己找訓練師訓練，也會打ABSOLUTE 3x3所舉辦的比賽，這次在總統盃奪冠，他說：「這次總統盃也算讓我圓夢了。」

總統盃3x3籃球賽分為六個組別，公開女子組冠軍由「北市大熊讚」獲得、公開男子組由「台中黑色閃電」獲得、大專女子組冠軍為「上睿科技」、大專男子組冠軍為「周子喵」、高中女子組為「小美小帥」、高中男子組「長耀球星電你」。本次賽事從8月起分區預賽到11月決賽，超過1千隊的隊伍報名參加，透過全國性競賽，鼓勵各地民眾走出戶外、參與運動。

總統賴清德頒獎給公開女子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）總統賴清德頒獎給公開女子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）

2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，總統賴清德頒獎給高中女子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽，總統賴清德頒獎給高中女子組冠軍隊伍。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德和運動部長李洋出席2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽。（記者陳逸寬攝）總統賴清德和運動部長李洋出席2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德慰問受傷球員。（記者陳逸寬攝）總統賴清德慰問受傷球員。（記者陳逸寬攝）

運動部長李洋頒發亞軍獎盃與獎金。（記者陳逸寬攝）運動部長李洋頒發亞軍獎盃與獎金。（記者陳逸寬攝）

