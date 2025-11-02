自由電子報
TPBL》「他的優點就是沒有缺點」林韋翰盛讚新隊友簡廷兆

2025/11/02 20:50

中信特攻簡廷兆。（記者林正堃攝）中信特攻簡廷兆。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以94：91逆轉新竹攻城獅，本土後衛林韋翰、簡廷兆都有不俗表現，林韋翰賽後也不吝盛讚新成員簡廷兆。

35歲的林韋翰今替補上陣打了22分鐘雖然1分未得，但傳出8次助攻，他提到，「背靠背」出賽下心態很重要，因此中場落後進到休息室時，也特別與馬可一起激勵隊友，「很開心看到我們重新出發後，防守強度與進攻慾望都有提升。」

本季從PLG富邦勇士來到特攻的簡廷兆此役上場28分鐘與10分都是本季新高，賽後媒體請林韋翰談談這位新隊友，他先打趣表示，「他的優點就是沒有缺點，除了開過刀的膝蓋。」

林韋翰隨後正色指出，特攻一向非常歡迎新成員，團隊就像家人，也沒有學長學弟的問題，與教練的溝通也都非常順暢，「他的個性非常適合我們球隊，年紀也到了，個性滿調皮的，打球風格也夠強硬，1、2號位都可以打，是我們滿重要的拼圖。」

簡廷兆則說，林韋翰在練球時都會不斷提醒隊友細節，「他是很好的領導者，給我們很好的示範，先不管他的年紀與傷勢，他的態度就是我們該學習的。」林韋翰則在一旁表示，「傷勢可以講，但可以不要講年紀嗎？」

中信特攻簡廷兆。（記者林正堃攝）中信特攻簡廷兆。（記者林正堃攝）

林韋翰。（記者林正堃攝）林韋翰。（記者林正堃攝）

